Perugia, disabile cade da carrozzina e si ferisce alla testa: soccorso da polizia e 118

09 ottobre 2022

Gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti a Ellera di Corciano presso un’abitazione in soccorso di un uomo disabile che era caduto dalla sedia a rotelle battendo la testa.

Gli operatori avevano fermato due cittadini stranieri quando, al termine del controllo, la loro attenzione è stata attirata da una signora che, affacciatasi al balcone della propria abitazione, spaventata, ha chiesto aiuto perché il marito disabile era caduto dalla sedia a rotelle e non riusciva a sollevarlo.

I poliziotti, a quel punto, sono saliti nell’appartamento dove hanno raggiunto l’uomo che, dolorante, presentava un ematoma alla testa. Dopo averlo rassicurato e messo in sicurezza, gli operatori hanno richiesto l’intervento del 118.

Poco dopo sul posto è arrivato anche il figlio dell’uomo che, dopo aver ringraziato i poliziotti , si è adoperato per prestare assistenza al padre in attesa dell’arrivo dei sanitari.



