Perugia, camionista trucca i tempi di guida: patente sospesa e maxi multa

Camionista tarocca i documenti per eludere i controlli della polstrada. Ma viene beccato e multato. Patente revocata. Sabato intorno alle 23,30 gli agenti di Perugia, impegnati in un posto di controllo a Torgiano, finalizzato alla verifica della normativa in materia di trasporto merci, hanno fermato un autoarticolato diretto a Latina. Gli operatori hanno constatato che il conducente stava circolando con la carta tachigrafica di un’altra persona inserita nell’apparecchio cronotachigrafico, la strumentazione adibita al controllo della velocità e dei tempi di guida dei veicoli commerciali.

“Questa pratica - fa sapere la polstrada - viene attuata per eludere i controlli degli organi di polizia sui tempi di guida, mettendo, di conseguenza, in serio pericolo la sicurezza della circolazione”. I poliziotti hanno proceduto al ritiro della carta tachigrafica trovata nell’apparecchiatura e della patente di guida, per la sospensione da 15 giorni a 3 mesi. Sanzione pecuniaria di 866 euro, con decurtazione di 10 punti dal certificato professionale del conducente.

Durante i controlli per segnalazioni di corse clandestine notturne e prostituzione in strada tra Fontivegge, Sant’Andrea delle Fratte, Ripa e Sant’Egidio, un uomo è stato multato dopo aver lampeggiato per segnalare la presenza della polizia. Altra multa per le cinture di sicurezza. Undici i posti di blocco, 64 veicoli controllati e 133 persone identificate.

