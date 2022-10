Perugia, pestaggi e risse tra baby gang davanti ai Baracconi: indagini della polizia

Alessandro Antonini 10 ottobre 2022 a

Baracconi, dopo il taglio del nastro vanno in scena le baby gang. Con tanto di risse, pestaggi e tafferugli. Sono dovute intervenire le forze dell’ordine per sedare i tafferugli. E’ avvenuto sabato sera, a poche ore dall’inaugurazione, appena fuori dal luna park di Pian di Massiano.

La polizia di Stato, che ha fatto disperdere i gruppi di ragazzini che se le davano di santa ragione, sta ora ricostruendo la dinamica e tentando di identificare i protagonisti, con l’ausilio di testimonianze e videocamere. Ad aiutare gli agenti anche il servizio d’ordine dei giostrai. I testimoni riferiscono di scontri a più riprese nelle strade limitrofe. I gruppi di ragazzini si sarebbero dati appuntamento lì per sfidarsi a suon di botte.

Vincenzo La Scala, componente della commissione giostrai, evidenzia come grazie anche all’organizzazione della manifestazione tutto è avvenuto fuori dal circuito delle attrazioni. “Si tratta di fenomeni di criminalità minorile che purtroppo si riscontrano sempre più spesso - spiega La Scala - e anche questa volta è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per sedare le risse. In questo senso serve un intervento più deciso da parte delle istituzioni per reprimere questi fenomeni”. Il Comune di Perugia per i controlli di routine ha messo in campo una pattuglia di polizia locale in caso di necessità. In servizio ai Baracconi anche i carabinieri, che sarebbero intervenuti insieme agli operatori della questura.

Il fenomeno dei baby gang alla stazione del minimetrò di Pian di Massiano è già stato oggetto dell’attenzione delle forze dell’ordine. Non sono mancate aggressioni, con uno studente finito a pronto soccorso durante l’estate. Anche le risse davanti ai Baracconi tra giovanissimi sono un déjà vu. Vanno avanti da lustri. Anni addietro era uno sguardo di troppo a scatenare le botte. Adesso, segno dei tempi, gruppi rivali arrivano a mettersi d’accordo su social per combinare lo scontro. Per affrontarsi a calci e pugni, ora come allora.

