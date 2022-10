Città di Castello, cabina di regia per fronteggiare le baby gang

09 ottobre 2022 a

a

a

A Città di Castello la questione delle baby gang approda in consiglio comunale, dove verrà discussa la proposta di istituire un comitato comunale e una cabina di regia fra tutte le forze dell’ordine.

Baby gang infastidisce clienti del centro commerciale

Dopo i recenti fatti che hanno coinvolto prima un adulto e poi alcuni clienti di un centro commerciale, i consiglieri comunali Riccardo Leveque ed Elda Rossi (rispettivamente consigliere e capogruppo di Fratelli d'Italia) hanno presentato una mozione al sindaco, in cui viene chiesto di impegnarsi per intervenire e contrastare il fenomeno di gruppi e bande di adolescenti e giovanissimi che compiono ''atti vandalici e aggrediscono violentemente e senza alcun motivo persone deboli e indifese'', si legge nell'atto.

Nel documento i due esponenti dell'opposizione evidenziano come a ''Città di Castello sta dilagando sempre più il fenomeno di gruppi e bande di adolescenti e giovanissimi che compiono atti vandalici e aggrediscono violentemente e senza alcun motivo persone deboli e indifese''.

Vandali danneggiano piazza delle Tabacchine

Secondo Leveque e Rossi, infatti, ''La diffusione di questo tipo di criminalità non è più relegato solo a ragazzi che vivono disagi economici e sociali, ma si sta verificando un fenomeno di contagio sociale ed emulazione favorito dall’uso dei social e del web e da un allentamento della cura e dell’attenzione familiare ed educativa''.

I consiglieri di Fratelli d’Italia ritengono che le istituzioni ''debbano immediatamente intervenire e non solo fare propria la gravità di tale problema, ma dare anche delle risposte concrete ai cittadini tifernati che si sentono lesi nella loro libertà personale e anche preoccupati per la degenerazione dell’imminente futuro''. Nello specifico, infatti, Leveque e Rossi chiedono che venga istituito un “comitato comunale che impegni gli amministratori locali comunali e tutte le altre istituzioni del territorio per attuare subito un programma articolato di interventi ed attività – hanno scritto- e, allo stesso tempo, una “cabina di regia” fra tutte le forze dell’ordine presenti al fine di operare azioni integrate di controllo e sicurezza su tutto il Comune''.

Umbria, sesso a pagamento nei centri massaggi cinesi: sequestri e arresti. Incassavano 350mila euro al mese

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.