Perugia, 56enne con maxisbornia: due sanzioni in 48 ore per ubriachezza e guida in stato di ebbrezza

Prima sanzionato e poi denunciato. Due provvedimenti in 48 ore: il primo per ubriachezza manifesta e il secondo per guida in stato di ebbrezza. Con tanto di multa. Gli agenti della polizia di Stato di Perugia sono intervenuti presso un’area di servizio del capoluogo per la "presenza di una persona molesta e in stato di ebbrezza".

Giunti sul posto, gli operatori hanno individuato l’uomo – poi identificato per un cittadino italiano di 56 anni con precedenti di polizia – sdraiato all’interno della sua auto, intento a dormire. Il 56enne che, fin da subito, ha mostrato evidenti segni di ubriachezza e un equilibrio precario, era stato fermato dai poliziotti anche il giorno prima, nei pressi del cimitero, mentre camminava barcollante a bordo strada. In quell’occasione era stato sanzionato per ubriachezza manifesta ai sensi del codice penale.

Poco dopo, sono sopraggiunti gli agenti della polizia stradale che hanno tentato di sottoporlo al test dell’etilometro ma il 56enne, in evidente difficoltà per via del suo stato di alterazione psicofisica, non è riuscito a terminare il controllo.

Per questo motivo, l’uomo è stato denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza con contestuale ritiro della patente di guida. Il 56enne è stato, inoltre, sanzionato amministrativamente perché risultato alla guida con un veicolo con revisione scaduta da circa 5 anni. L’auto, invece, è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

