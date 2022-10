Umbertide, via i tronchi dalle arcate del ponte sul Tevere

Roberto Baldinelli 09 ottobre 2022 a

È iniziata la pulizia del Tevere dai tronchi e detriti che si sono ammassati sotto le arcate del ponte sul Tevere dopo le piene degli ultimi mesi. Lo annuncia Francesco Cenciarini, assessore all’Ambiente del comune di Umbertide.

"Prendo spunto dagli eventi climatici che si sono verificati sia nelle Marche e anche su comuni a noi vicini - afferma Cenciarini - per puntualizzare il nostro lavoro sul mantenimento e la pulizia dei fossi e torrenti nel nostro territorio. Perché molto spesso si critica gli amministratori locali senza sapere esattamente quello che viene fatto. Umbertide non ha registrato alcun danno, probabilmente per molta fortuna, ma anche merito di un intenso impegno da parte dell’amministrazione che si è mossa per tempo, silenziosamente nel corso dell’estate, nella pulizia dei fossi, torrenti e caditoie stradali".

L'assessore elenca gli interventi effettuati: a febbraio consolidati e rifatti gli argini del Rio dentro alla pineta, a maggio ripulito e liberato il fiume Niccone da un enorme ammasso di tronchi che ostruivano il normale deflusso dell’acqua, a luglio pulizia del torrente Reggia sia all'interno che negli argini, a luglio pulizia del Rio sotto lo stadio di via Morandi e nella parte sopra, ad agosto pulizia delle caditoie stradali nel territorio umbertidese. Annuncia Cenciarini: "Dopo aver effettuato la pulizia di una prima parte dei fossi, stiamo procedendo con la pulizia della prima arcata sul ponte del Tevere, che ancora una volta si è riempito di tronchi e detriti".

