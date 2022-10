Terni: viale Borsi, iniziano i lavori stradali dopo le polemiche per il taglio degli alberi

Maria Luce Schillaci 09 ottobre 2022 a

Dopo il taglio degli alberi e le polemiche, lunedì 10 ottobre 2022 aprirà il cantiere per sistemare il manto stradale di viale Borsi, a Terni. deformato nel corso degli anni dalle radici dei pini a rischio crollo poi abbattuti. I primi interventi riguarderanno lo scavo della strada per la sostituzione dei cavi elettrici a cura dell’Asm.

Terminata questa fase, che interesserà l'intera via nel lato dei numeri civici pari, si entrerà nel vivo delle sistemazioni che prevedono essenzialmente la sistemazione dei marciapiedi e la nuova pavimentazione stradale. Seguirà la messa a dimora di alberi in sostituzione dei pini abbattuti di essenza compatibile al contesto urbano e con elevate caratteristiche fitodepurative dell'aria.

Per consentire la realizzazione dei lavori verrà istituito il divieto di sosta e fermata nel lato de civici pari, da piazzale dell'Acciaio a via Cesare Battisti. Non verrà comunque modificata la disciplina della circolazione stradale conservando quindi il doppio senso di marcia pura con una larghezza delle corsie leggermente ridotta.

“Nella progettazione – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Benedetta Salvati - si è scelto di applicare un criterio conservativo della conformazione geometrica e architettonica del viale. Sarà così mantenuto l'assetto originario delle aiuole, le proporzioni lineari e trasversali, l'armonia generale di uno dei viali residenziali più belli e apprezzati della città”.

I lavori dureranno al massimo un paio di settimane e la via tornerà sicura e sistemata seppure con un volto ormai molto diverso dall’antico viale Borsi scandito dalle chiome dei pini secolari. L’operazione però si è resa necessaria per garantire la pubblica incolumità: i pini, 36 per la precisione, erano ormai a rischio crollo e niente hanno di fatto potuto fare gli ambientalisti dell’associazione Verdi, Ambiente e Società di Terni-Narni che nei giorni precedenti all’abbattimento avevano dapprima protestato pubblicamente contro il taglio con un sit in nella zona per poi fare anche ricorso al Tar.

Dal canto suo la procura ha espresso parere negativo alle istanze degli ambientalisti. Ora viale Borsi mostra bene in vista villette e palazzine che prima erano nascoste dalle chiome dei pini. Nei giorni prossimi verranno piantati gli alberi nuovi.

