Elezioni, la Cassazione assegna i seggi: in Umbria restano fuori Squarta e Leonelli

A 13 giorni dal voto la Cassazione ha pubblicato i verbali ufficiali degli eletti. Cambia ancora il quadro dei parlamentari umbri: come anticipato ieri dentro Elisabetta Piccolotti (Sinistra Italiana-Verdi) con un seggio strappato in Puglia, a Lecce. C’è anche Riccardo Augusto Marchetti (commissario nelle Marche), per la Lega, eletto in quella regione. Non è stata eletta invece Eleonora Pace (consigliera regionale umbra di FdI) in corsa in Campania in un seggio che i meloniani prima del voto davano per sicuro. I candidati nel cuore verde restano quelli post correzione del Viminale per l’errore sul computo di +Europa. Nel plurinominale alla Camera ci sono Emanuele Prisco (FdI), Anna Ascani (Pd), Catia Polidori (FI), Emma Pavanelli (M5s). Il secondo seggio dentro il centrodestra va agli azzurri. Non ci sono più chances per Marco Squarta (terzo in lista dietro Prisco e Chiara la Porta, eletta in Toscana ma non in Umbria), presidente del consiglio regionale dell’Umbria: ha sperato fino all’ultimo nel riconteggio. Niente da fare nemmeno per Valeria Alessandrini della Lega. Il seggio è di Polidori. Cambiando fronte, Giacomo Leonelli (Terzo polo) e Pierluigi Spinelli (Pd) cedono il passo ai grillini. Per il plurinominale del Senato nessuna sorpresa: c’erano e ci sono Antonio Guidi (FdI) E Walter Verini (Pd). Agli uninominali confermati da tempo Franco Zaffini di FdI (collegio Senato), Virginio Caparvi per la Lega e Raffaele Nevi (FI) alla Camera.

Il combinato disposto dell’effetto flipper del Rosatellum e il taglio dei parlamentari (in Umbria da 16 a 9) fa emergere più di un tema. Il primo è quello dell’equilibrio tra le forze in base ai voti presi. FdI dell’Umbria, che ha ottenuto il 30,8%, alla Camera ha un solo rappresentante (Prisco), mentre FI (6,8%) se ne ritrova due (Polidori e Nevi). La pattuglia meloniana resta di fatto intatta rispetto al 2018: Prisco e Zaffini. Si aggiunge Antonio Guidi, ex ministro con il primo governo Berlusconi, che però è romano ed stato indicato da Roma. La Lega solo con Marchetti riesce a bissare. Da rilevare anche che le donne umbre elette alla Camera sono quattro su otto: Ascani, Polidori, Pavanelli e Piccolotti.

Quest’ultima è folignate di adozione. Insieme al marito Nicola Fratoianni è tra i cinque di Sinistra italiana che hanno ottenuto lo scranno, all’interno dei 12 complessivi dell’alleanza Si-Verdi. Il malumore di Squarta si legge tutto nel post pubblicato dopo la notizia dell’esclusione: “Dopo giorni e giorni di conteggi e riconteggi, di errori al Ministero degli Interni, di fisiologica tensione e impaziente attesa - scrive Squarta - ho saputo che non sono stato eletto in Parlamento. Nonostante tutto però questi giorni mi hanno regalato momenti inaspettati, dal valore inestimabile. Ho ricevuto così tanti messaggi di stima, così tante chiamate amichevoli, così tanto affetto che il Parlamento è davvero rimasto sullo sfondo. Mi dispiace per gli oltre 134 mila umbri che hanno votato convintamente Fratelli d’Italia pensando che il loro voto potesse contare qualcosa ai fini della rappresentatività territoriale, mentre invece una legge elettorale palesemente inadeguata cancella anche l’ultima sovranità dell’elettore. Il seggio umbro che mi era stato inizialmente assegnato cade ora su una forza politica che pesa il 6,8% contro il 31% preso da Fratelli d’Italia in Umbria. E’ chiaro che al di là del risultato personale del sottoscritto vi è l’urgenza di modificare radicalmente l’impianto elettorale del Paese, se vogliamo perseguire concretamente almeno l’idea di un voto utile”. Dallo stesso partito c’è anche chi fa notare che al di là degli squilibri apparenti la Camera elegge su riparto nazionale e quindi FdI con quel 31% ha eletto altrove. Non così per il Senato, che funziona su base regionale. Senza l’elezione di Squarta e Pace, tra l'altro, non c’è più l’annunciato effetto domino in consiglio regionale. Nessun subentro.

