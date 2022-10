Perugia, divano prende fuoco in casa: 71enne avvolto dalle fiamme, è grave

Alessandro Antonini 09 ottobre 2022 a

Si è assopito sul divano, che poi ha preso fuoco. Lui è stato avvolto dalle fiamme: un perugino di 71 anni è stato trasportato d’urgenza in elicottero al centro grandi ustionati di Cesena.

Il rogo è divampato ieri mattina intorno alle 8, in via Emma Dessau Goitein, a Castel del Piano. Sono intervenuti i sanitari del 118 del Santa Maria della Misericordia, i vigili del fuoco e una pattuglia della squadra volante della questura.

La condizioni del 71enne sono gravi. Stando al referto del pronto soccorso l’uomo ha oltre il l 40% di superficie cutanea con ustioni di secondo e terzo grado, le più gravi, che interessano gli arti inferiori, il tronco e il “terzo inferiore”, ossia la parte della bocca e della mandibola. Oltre alle ustioni gli è stata diagnosticata anche un’intossicazione da monossido di carbonio, dato che nell’abitazione si è sviluppato un incendio. In casa, stando a quanto hanno riferito i soccorritori, c’era anche la moglie che non ha riportato ferite. Sono in fase di accertamento le cause dell’incendio: è possibile che l’uomo si sia addormentato con la sigaretta accesa. Ma non è esclusa la pista di un problema elettrico o di un guasto a un elettrodomestico: tutto è avvenuto nella stanza soggiorno-cucina.

Si ipotizza comunque un incidente domestico.

Le fiamme per fortuna non si sono propagate: quando i pompieri sono arrivati erano già state sedate e i sanitari dopo aver prestato le prime cure stavano già portando l’uomo nell’ambulanza. A bruciare sono stati i cuscini del divano, tavolino e alcuni quadri, che dopo le verifiche del caso sono stati portati fuori dall’abitazione.

Proprio per la gravità delle ustioni i medici del pronto soccorso dell’azienda ospedaliera di Perugia hanno deciso per il trasporto in elicottero nel centro specializzato del Bufalini di Cesena.

