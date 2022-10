Covid in Umbria, 4 morti in 24 ore. Gammaitoni: "Curva contagi in crescita esponenziale"

Alessandro Antonini 09 ottobre 2022 a

a

a

La quarta ondata Covid è in piena ascesa. Ma la vetta sarà raggiunta fine mese. Nel frattempo si sono registrati quattro morti in un solo giorno e 963 nuovi positivi. Sostanzialmente stabili i ricoveri, stando al numero dei decessi: 150 (-4), di cui cinque in terapia intensiva. Tuttavia dal 3 ottobre a venerdì c’è stata una crescita importante: +40 posti letto occupati da contagiati. Gli attualmente affetti dal virus sono arrivati a 7.870 (+271).

Il tasso di positività è in netta crescita: con 3.050 tamponi antigenici e 392 molecolari processati nelle ultime 24 ore la quota è del 27,9% contro il 24% del giorno prima. Tradotto: al di là dei numeri assoluti conta il numero dei positivi rispetto ai testi che si fanno per definire la curva. E in questo momento la crescita è evidente. E dovrebbe durare almeno altri venti giorni e rotti.

E’ la previsione di Luca Gammaitoni, ordinario di Fisica all’Università degli studi di Perugia, che dall’inizio della pandemia ne studia l’evoluzione con modelli matematici basati sui contagi e sul calcolo della probabilità.

Nuovo vaccino anti Omicron per oltre 250 mila tra over 60 e sanitari

“La curva dei contagi - spiega il docente - sta evolvendo come avevamo previsto e ci troviamo in questi giorni nella fase di crescita esponenziale. Peraltro i numeri dei bollettini sono sottostimati: c’è verosimilmente una quota non indifferente di persone che preferisce non testarsi anche in caso di sintomi. Se le previsioni verranno rispettate - a meno di fatti nuovi sempre in principio possibili come l’emergere di altre varianti - ci attendiamo un massimo della curva verso la fine del mese di ottobre e una successiva decrescita con coda epidemica che ci porterebbe ad un Natale di bassi contagi e maggiore serenità. Per adesso prudenza: mascherina in luoghi chiusi e affollati. Vaccino con quarta dose, soprattutto per le persone fragili. E per favore: non credete a chi dice che ‘tanto vale ammalarsi che così uno si immunizza naturalmente’. E’ una sciocchezza: ammalarsi non è mai una buona idea. Vacciniamoci piuttosto”.

Umbria, numeri in crescita da 12 giorni. Gammaitoni: "Prove tecniche di quarta ondata"



E’ la stessa raccomandazione che arriva dall’assessorato alla Sanità della Regione Umbria. Che “ribadisce la necessità di adottare ogni forma di prevenzione per evitare il rischio di contagio e ricorda che tutti i cittadini over 12 possono prenotare la seconda dose booster (quarta dose) tramite il portale regionale vaccinocovid.regione.umbria.it, presso le farmacie aderenti, presso il proprio medico di famiglia e su SanitApp”. La quota delle quarte dosi in Umbria non decolla e sta di tre punti percentuali sotto la media nazionale, che è ferma al 17%.

Vaccini antinfluenzali, l'Umbria si accaparra 228 mila dosi con maxi gara da 3 milioni. Ecco il piano di somministrazione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.