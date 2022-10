Orvieto: Lega Giovani, Asia Retini nominata coordinatrice per il territorio

08 ottobre 2022 a

a

a

Asia Retini è la nuova coordinatrice della Lega Giovani di Orvieto, in provincia di Terni.

"La squadra della Lega Giovani si allarga - si legge nella nota del Carroccio che annuncia l'avvenuta nomina - dopo Terni ed il comprensorio Flaminia, anche l’Orvietano ha un suo coordinatore giovanile, il coordinatore regionale della Lega Giovani, Alessio Silvestrelli, ha nominato infatti per questo importante ruolo, la giovane orvietana Asia Retini.

Queste le dichiarazioni congiunte di Alessio Silvestrelli e del suo vice, nonché coordinatore provinciale della Lega Giovani Terni, Alberto Maniscalco.

Alessio Silvestrelli nuovo commissario della Lega Giovani. Alberto Maniscalco nominato vice

“Siamo estremamente soddisfatti per la nomina di Asia (Retini) come coordinatrice di Orvieto. Nonostante la giovane età (17 anni da compiere il prossimo novembre 2022) - hanno sottolineato Silvestrelli e Maniscalco - è più di un anno che si impegna per la Lega Giovani nel suo territorio e in tutta la provincia ternana, in particolar modo costante è stato il suo lavoro, durante la campagna elettorale appena finita. Le facciamo il nostro più sincero in bocca al lupo e le auguriamo buon lavoro!”

Alle parole dei due coordinatori sono seguite quelle della neo incaricata Asia Retini.

Studente prende una nota a scuola per seguire il comizio di Salvini

“Ringrazio in primis Alessio ed Alberto per la fiducia data - ha commentato Asia Retini- sono convinto che in politica sia importante l'impegno giovanile per poter formare una nuova classe dirigente consapevole e preparata. Continuerò ad impegnarmi, come ho fatto fino ad ora , cercando di far crescere la Lega Giovani nell'Orvietano con attività sul territorio, che coinvolgano più ragazzi possibile e con l’aiuto dei nostri coordinatori. Grazie”.

Festa della Lega, arriva Matteo Salvini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.