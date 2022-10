Città di Castello, baby gang infastidisce clienti del centro commerciale

08 ottobre 2022 a

Cresce l'allarme a Città di Castello per le baby gang. Non solo più denunce o segnalazioni nei social network, come quelle che ci sono state finora, ma stanno arrivando anche delle vere e proprie comunicazioni ufficiali verso le forze dell'ordine.

Ne è un esempio quanto accaduto venerdì 7 settembre, quando a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo, gli agenti del commissariato tifernate sono intervenuti in un centro commerciale della città tifernate, situato a due passi dal centro storico, dove erano stati segnalati dei ragazzi intenti a molestare i clienti nell’area parcheggio.

I poliziotti, una volta arrivati, hanno individuato una decina di ragazzi muniti di skateboard e monopattini: una volta fermati i giovani hanno raccontato di essersi riuniti nel parcheggio sotterraneo per effettuare alcune riprese e girare un videoclip senza voler molestare e infastidire i clienti del centro commerciale. A questo punto gli agenti hanno effettuato tutti gli accertamenti di rito al termine dei quali, hanno informato i ragazzi del divieto di usare lo skateboard e i monopattini nelle aree di parcheggio e nelle zone per la sosta dei veicoli. Li hanno inoltre invitati a cercare un posto più adatto e meno frequentato dove poter effettuare le riprese. Consiglio che è stato, saggiamente, seguito dai ragazzi che hanno lasciato il centro commerciale.

Quella zona è una delle preferite di alcune baby gang, che stazionano fra i parcheggi interrati e un parco verde.

Nei giorni scorsi, infatti, a due passi da queste aree è stato preso di mira un tifernate adulto, che ha raccontato la sua disavventura, ''Dopo il secondo atto di bullismo'' ha scritto nei social, ripercorrendo quello che gli è accaduto. Una quindicina di ragazzi ''fra i 12 ed i 15 anni'' dice lui, che lo prendo di mira. Una botta sulla schiena per il primo episodio con tanto di sfottò da parte di altri, la seconda volta era stato un colpo all'orecchio.

