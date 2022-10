Terni, dimissioni dal consiglio comunale dall'esponente della Lega Valeria D'Acunzo

08 ottobre 2022 a

“Ho rassegnato le dimissioni da consigliere comunale. Una decisione sicuramente sofferta ma che rispecchia il mio modo di interpretare la politica, trasparente e corretto al sostegno della città e a supporto della nostra amministrazione comunale”.

Questo l’annuncio, arrivato a sorpresa venerdì 7 ottobre 2022, dall'esponente della Lega nel consiglio comunale di Terni, Valeria D’Acunzo.

“Sono amareggiata perché, purtroppo, in questi ultimi mesi si sono verificate più occasioni in cui è venuto meno il rapporto di fiducia nei confronti del partito locale - spiega D’Acunzo - esprimendo a nome di un intero gruppo tesi che non rispecchiano il mio pensiero. Per questo oggi, comunicandolo al sindaco e al presidente del consiglio, ho deciso di dimettermi”.

Per la consigliera, Lega Terni “sostiene a giorni alterni il nostro sindaco e la nostra giunta, generando sgomento anche tra i nostri stessi elettori. Per questo ho deciso di terminare qui la mia esperienza elettiva e di iscritta alla Lega, di certo non finisce il mio sostegno a Leonardo Latini e alla giunta che sono certa saprà sempre più e al meglio rispondere ai bisogni di noi cittadini come ha fatto in questi anni".

Per questi pochi mesi prima delle amministrative entrerà il primo dei non eletti di Forza Italia, partito con cui D’Acunzo era stata eletta, cioè Valerio Mecarelli.

