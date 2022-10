Elezioni, dal riconteggio dei voti Piccolotti ottiene il seggio in Puglia e torna in Parlamento

08 ottobre 2022 a

a

a

Il riconteggio dei voti produce i primi effetti: Elisabetta Piccolotti, moglie di Nicola Fratoianni, nata a Camerino ma residente a Foligno, risulta rieletta per Sinistra-Verdi in Puglia. Corretto quello che era uno scarto di 15 schede. Così la discrepanza tra i dati Eligendo e conteggi della Cassazione, in combinato disposto col flipper, portano in Parlamento Piccolotti.

Tesei: "Sì al rimpasto di giunta e in tempi rapidi"

Per gli altri umbri in bilico invece ancora non ci sono comunicazioni di sorta. Ultimo aggiornamento ieri alle 21. Dopo la Cassazione è in fase di controverifica la Corte d’appello.

Umbria, nel rimpasto di giunta regionale ora FdI punta a due assessorati: in pole c'è la sanità

Michele Guaitini dei Radicali, che per primo ha scoperto l'errore di conteggio su +Europa e quindi gli scompensi sull'effetto flipper, sottolinea che "manca ancora qualsivoglia ufficialità ma una delle ipotesi paventate, per la verità era la più probabile vista l'esiguità del distacco (appena 15 voti), pare aver preso forma. E un seggio cambia all'interno di SI/Verdi. In Puglia il seggio scatta per Elisabetta Piccolotti anziché per Aboubakar Soumahoro che però lo recupera in Emilia Romagna dove era parimenti capolista e perde il seggio Giovanni Paglia". Per il resto però tutto è ancora sospeso.

Umbria, giallo sul conteggio dei seggi: effetto flipper mette a rischio Spinelli e Squarta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.