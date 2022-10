Perugia, violentata in discoteca: il gestore fa scena muta col giudice

Fra. Mar. 08 ottobre 2022 a

Ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere Simone Peppicelli, il 53enne originario di Chiusi, arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata.Dinanzi al gip Piercarlo Frabotta, l’uomo, assistito dall’avvocato Roberto Romagnoli, non ha voluto rispondere alle domande del giudice che lo ha spedito in carcere come richiesto dal sostituto procuratore, Mario Formisano, titolare del fascicolo di inchiesta. Il suo legale ha comunque già annunciato che all’inizio della prossima settimana farà richiesta di revoca della misura cautelare in carcere e chiederà la sostituzione con una meno afflittiva, quale quella degli arresti domiciliari.

Secondo quanto emerso nelle serrate indagini dei carabinieri di Città della Pieve, Peppicelli - volto noto della vita notturna senese - avrebbe violentato la 22enne quando la ragazza è scivolata a terra all’interno del suo ufficio nel retro del bar della discoteca The Box di Città della Pieve. I jeans che la giovane indossava e che, secondo il suo racconto, sono stati strappati dallo stesso Peppicelli, sono stati sequestrati, così come gli altri indumenti che lei indossava, come previsto dalla prassi delle indagini per casi di violenza sessuale. In questo caso aggravata pure dall’uso di sostanze alcoliche. All’uomo viene infatti contestato di aver fatto bere ancora una giovane che era palesemente in stato di alterazione. Una volta a terra l’uomo l’avrebbe, secondo il capo di imputazione, “immobilizzata” e poi avrebbe abusato di lei.

Nei confronti del 53enne anche altre tre ragazze hanno sporto denuncia. Si tratta di giovanissime che hanno raccontato di aver subito palpeggiamenti alle parti intime, tentativi di baci o di abbracci poco prima che Peppicelli invitasse la 22enne nel suo ufficio dopo che lei era già stata portata fuori dal locale perché aveva accusato un malore a causa dell’alcol ingerito. Per questo motivo la Procura di Perugia alla guida di Raffaele Cantone contesta all’uomo di aver approfittato “della particolare vulnerabilità in cui versava la giovane”.

