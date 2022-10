Perugia, arrestato con 22 chili di marijuana: albanese patteggia a tre anni

Fra. Mar. 08 ottobre 2022 a

a

a

Il 19 aprile scorso era stato arrestato perché nell’armadio della sua camera da letto nascondeva la bellezza di 22 chilogrammi di marijuana. E pure 35 grammi di hashish. Un quantitativo non certo secondario.

Spaccio di cocaina: arrestati dai carabinieri due pusher albanesi

Eppure, il suo avvocato, Daniela Paccoi, in sede di processo con rito alternativo, è riuscita a far escludere l’aggravante dell’ingente quantità perché le sezioni unite stabiliscono che nelle droghe legge la quantità di principio attivo deve essere dai due chili in su e qui era “poco meno di due chili”, scrive il gip nella motivazione con cui ha ratificato il patteggiamento a 3 anni.

Arrestato con otto chili di droga del valore di 60 mila euro

L’uomo quindi, un pusher di 34 anni, è tornato libero. Ma dovrà pagare una multa di trentamila euro di multa. Il giudice nella sentenza scrive che “dagli atti emerge che l’imputato ha posto in essere una condotta di detenzione di un quantitativo estremamente importante di stupefacenti” ma anche che “è corretta l’esclusione dell’aggravante dell’ingente quantità in quanto l’esame della sostanza ha fatto emergere la presenza di un principio attivo di peso inferiore a due chili (le Sezioni Unite hanno confermato l’orientamento secondo cui con riferimento alle cosiddette ‘droghe leggere’ l’aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a due chili, pari a quattromila volte il valore soglia di 500 milligrammi)”.

Appartamento occupato abusivamente trasformato in covo per lo spaccio: blitz della polizia locale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.