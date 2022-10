Perugia, perseguita studentessa minorenne: bidella condannata per stalking

Fra. Mar. 08 ottobre 2022 a

Nei primi anni di conoscenza tra quella bidella e la giovanissima studentessa di era instaurato un rapporto di confidenza quasi come quello tra una nonna e la nipote. Poi quel rapporto singolare aveva insospettito i genitori della minorenne che erano intervenuti e avevano chiesto alla bidella di non avere più rapporti con la loro figlia. Avevano anche parlato con la preside della scuola superiore ottenendo un trasferimento della donna. Ma era stato tutto inutile perché almeno in un primo momento le due avevano continuato a sentirsi e vedersi. Poi era scattata la denuncia e il Procuratore aggiunto, Giuseppe Petrazzini aveva disposto accertamenti volti a stabilire se nel caso vi fossero risvolti di natura sessuale, che vennero esclusi.

La 64enne è stata condannata ieri per stalking nei confronti della ragazza all’epoca dei fatti minore e del padre a quattro mesi con pena sospesa e al pagamento di 7 mila euro di provvisionale ai due che si erano costituiti parte civile con l’avvocato, Aldo Poggioni.

La donna era accusata di aver inviato lettere anonime, una cinquantina circa, al padre della giovane, a casa, sul luogo di lavoro. Missive scritte a mano o con ritagli di giornale in cui “si faceva ossessivo riferimento, sta scritto nel capo di imputazione - alla vita privata della giovane che veniva screditata per le relazioni personali che aveva”. La donna poi aveva anche inviato lettere a un conoscente della ragazza, “invitandolo ad allontanarsi dalla ragazzina per la cattiva reputazione che aveva”. La donna era pure arrivata a mettere un cartello di carattere offensivo all’ingresso del palazzo in cui la ragazzina viveva.

L’anziana, che in aula era assistita dall’avvocato Luca Gentili, era accompagnata in realtà ieri mattina, anche dall’amministratore di sostegno che le è stato affiancato in seguito alla diagnosi che aveva ricevuto. Per la donna comunque non è stato riconosciuto alcun vizio parziale o totale di mente.

L’avvocato Luca Gentili, annuncia ricorso in appello e dice: “Le finalità dell’azione della mia assistita erano lecite, certamente sbagliò i modi, ma di certo non era sua intenzione dare fastidio alla parte civile”.

