Terni: Piscine dello Stadio, fallito uno dei vecchi gestori ma Salini annuncia novità

La vicenda delle Piscine dello Stadio di Terni, intendendo le centinaia di abbonati (900 alla chiusura) rimasti a casa dal 17 gennaio 2022, dopo aver pagato magari anche per un anno, è finalmente a una svolta. Nelle ultime ore sono emerse dapprima circostanze che non facevano presagire nulla di buono, poi è trapelato l’appuntamento di una conferenza stampa - prevista per martedì 11 ottobre 2022, anche se ancora non ufficializzata – che invece potrebbe rappresentare l’attesa svolta. Positiva.

Nuova gestione per i prossimi cinque anni per le Piscine dello Stadio

Partiamo dalle notizie meno buone, quelle che rende note al Corriere l’avvocato Silvia Bartollini, che per prima ha raccolto le istanze dei tanti clienti “beffati” otto mesi fa dalla chiusura.

“Diciamo subito che alcuni abbonati, quelli che avevano acceso un finanziamento per pagare a rate – spiega il legale – hanno recuperato tutto dalla finanziaria che glielo aveva concesso. Per il resto, erano due le società subconcessionarie che gestivano l’impianto e una di queste è fallita. Dell’altra, invece, non si hanno notizie. Certo, per chi ancora non ha avuto nulla indietro, se la prospettiva dovesse essere quella di insinuarsi in un fallimento, considerato che ad essere creditori privilegiati sarebbero, come è normale, i dipendenti, le prospettive non sarebbero rosee". "Speriamo però si possa trovare una soluzione di altro tipo. Al riguardo ho già scritto sia al sindaco che ai nuovi gestori delle Piscine (un’asd toscana ndr), ritenendo che, al di là delle eventuali responsabilità legali della vicenda, ci sia un aspetto sociale cui tener conto, in considerazione del fatto che stiamo comunque parlando di un impianto di proprietà comunale”.

Detto che a farsi portavoce delle istanze degli abbonati lasciati… a piedi è anche l’associazione Codici, che ha annunciato di recente di valutare il ricorso alla Corte dei Conti, oggi è trapelata una indiscrezione che potrebbe sparigliare il campo dei contenziosi in atto.

La vicenda chiusura Piscine dello Stadio può finire davanti alla Corte dei Conti

La società costruttrice, che fa capo all’imprenditore Salini, avrebbe in animo di prendere in mano la situazione e, al riguardo, avrebbe pronto un annuncio, concordato sia col Comune che con i nuovi gestori. E’ stata così programmata la suddetta conferenza stampa nella quale verrà esplicitato in che modo i soggetti rimasti in campo pensino di risolvere la situazione.

C’è da aspettarsi una soluzione che possa attrarre di nuovo i ternani verso le Piscine, a cominciare dalle centinaia che, a tutt’oggi, stanno aspettando di capire se e come potranno rientrare in possesso dei soldi pagati per un servizio mai consumato.

Nuovo gestore per le Piscine dello stadio: riaprono le vasche per il nuoto

