Perugia, spray al peperoncino e body cam in dotazione ai vigili urbani

Ale.Ant. 07 ottobre 2022 a

a

a

Dopo il taser arrivano gli spray al peperoncino. E le body cam. Ecco il nuovo “armamento” della polizia locale di Perugia.

La I commissione consiliare permanente Affari istituzionali, presieduta da Michele Nannarone, ha avviato la discussione su una proposta al consiglio di modifica del Regolamento comunale per la disciplina dell’armamento del corpo di polizia locale.

L’atto mira a introdurre nel regolamento l’articolo 22 “spray antiaggressione” che così recita: “In ausilio alle armi in dotazione, il personale del corpo di polizia locale potrà essere dotato dello spray antiaggressione oleoresin capsicum, in osservanza delle caratteristiche cliniche e dei limiti ponderali e balistici precisamente definiti nel decreto 12 maggio 2011, n. 103”. Si prevede anche la modifica del titolo del regolamento comunale in “regolamento comunale per la disciplina dell’armamento e degli strumenti di autodifesa del corpo di polizia locale”.

Maxi rissa a Fontivegge: sputi, morsi e spinte agli agenti, una persona arresta



Nicoletta Caponi, comandante della Municipale, ha spiegato che, anche sulla scorta di recenti episodi, “è emersa l’intenzione di introdurre un ulteriore articolo relativo alla possibilità di dotare gli appartenenti al corpo dello spray anti-aggressione, prodotto in libera vendita che non necessita di particolari corsi di formazione e già in dotazione a numerosi corpi di polizia locale sul territorio nazionale. Il costo dello spray, a base di peperoncino, è di circa 50 euro al pezzo”. Andrà definito – ha precisato la comandante - “il numero di bombolette da prendere in dotazione, se una per ogni agente o una dotazione inferiore dal punto di vista quantitativo, da utilizzare quando si svolgono determinati tipi di servizi”. Al momento non c’è uno stanziamento di spesa. Non si esclude che un finanziamento possa essere reperito nell’ambito di un progetto ministeriale in materia di prevenzione della incidentalità stradale a cui il Comune ha aderito.

Due vigilesse prese a pugni in faccia: arrestato 29enne nigeriano

L’assessore alla sicurezza, Luca Merli, ha ribadito l’importanza di dotare gli agenti di tutti i necessari dispositivi di tutela della persona nei luoghi di lavori. Il prodotto in parola andrà di pari passo con altri strumenti, come la bodycam per chi utilizzerà il taser. Anche dall’opposizione è arrivato l’ok. Anche se la consigliera Emanuela Mori di Italia ha insistito sulla necessità di prevedere la formazione, poiché lo strumento viene dato in mano non a privati cittadini, ma a un corpo di polizia. Dalla maggioranza le è stato risposto che l’utilizzo dello spray - in vendita per tutti con utilizzo autorizzato per over 16 - non presuppone corsi ad hoc. Roberta Ricci (Lega) si è chiesta come mai solo ora si pensa all’uso dello spray per i vigili, visto che l’uso è sdoganato dal 2011. Cristiana Casaioli (Progetto Perugia) ha rimarcato che, oltre alle istruzioni che accompagnano il prodotto, ci sarà una nota informativa della dirigente, “come per ogni dispositivo innovativo dato in dotazione al corpo, e sarà sempre la dirigente a decidere come organizzare la formazione”. La seduta è stata aggiornata in attesa della definizione dell’impegno di spesa.

Subito il taser ai vigili urbani: i fronti politici si dividono sulla sicurezza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.