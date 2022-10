Trasporti in Umbria, scatta il piano anti furbetti di Busitalia: raddoppiano i controllori su mezzi e fermate

07 ottobre 2022 a

Controlli più che raddoppiati contro i furbetti di bus treni che non pagano il biglietto.

Parte lunedì 10 ottobre il progetto di Busitalia per la “verifica straordinaria dei titoli di viaggio” che durerà almeno fino alla fine dell’anno.

La società del gruppo Fs annuncia “una più diffusa e capillare presenza di verificatori Busitalia, in tutta l’Umbria anche affiancati da personale esterno qualificato, sia a bordo dei mezzi che alle fermate. Il personale impiegato sarà più che raddoppiato nei giorni feriali e in quelli festivi in tutto il territorio regionale, sia sui servizi bus (urbani ed extraurbani), sia su quelli ferroviari”.



L’obiettivo di prevenire il fenomeno dell’evasione tariffaria.

Verranno effettuati “controlli sistematici” sia a bordo che alle fermate per verificare il possesso di regolare e valido titolo di viaggio da parte dei viaggiatori: in caso di irregolarità si procederà a norma di legge all’emissione del verbale di contestazione della violazione nonché all’accertamento delle generalità del viaggiatore nel caso non esibisca un valido documento di identità. Busitalia specifica che “il personale adibito alle attività di verifica è pubblico ufficiale con qualifica di agente accertatore ed è quindi tenuto a rilevare ogni presunta o effettiva violazione”.

Intanto sempre Busitalia ha convocato i sindacati sulla gara del Tpl e annunciato l’impugnativa della delibera regionale sulla ripartizione in quattro lotti, che porterebbe a un risparmio per le casse regionali di 13 milioni di euro. Ci sarebbero delle specifiche (numeri e percentuali) che non possono essere contenute in quello stesso atto.

"Più passa il tempo e più appare chiaro che le forzature della Regione Umbria ed in particolare dell’assessore Melasecche per tagliare e spacchettare il trasporto pubblico locale in Umbria non reggono e il nervosismo dell’assessore, alimentato dalle tensioni politiche all’interno della sua stessa maggioranza, non aiuta”, osservano Filt Cgil e Faisa Cisal. “Riteniamo assolutamente necessario a questo punto resettare tutto e ripartire con un confronto vero tra i lavoratori, le loro rappresentanze sindacali e i vari livelli istituzionali, per uscire da questa situazione di grande confusione che ci preoccupa fortemente”, concludono i sindacati.

Sul tema dei quattro lotti hanno una linea diversa Cisl e Uil di settore, che stanno lavorando per definire la clausola sociale, onde evitare licenziamenti e modifiche contrattuali sia per gli autisti che per i manutentori.

