Umbria, allarme funghi velenosi: altri 39 intossicati curati ai pronto soccorso delle asl

Alessandro Antonini 07 ottobre 2022 a

a

a

Funghi velenosi, il numero degli intossicati aumenta. Non ci sono solo i 30 curati all’ospedale di Perugia di cui è stata data notizia ieri. Andando a sondare i pronto soccorso degli ospedali territoriali si scopre che dall’inizio del 2022 ce ne sono stati altri 39. Di questi, 22 sono quelli trattati dall’Usl Umbria 1 e 17 l’Usl Umbria 2.

Sequestrati 15 chili di funghi venduti per strada senza autorizzazione sanitaria

Quest’ultima rende noto che “si sono registrate 5 chiamate al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera del Santa Maria di Terni per consulenze micologiche che hanno interessato 10 utenti mentre, per quanto riguarda i presìdi ospedalieri di Foligno e Spoleto, le chiamate ad oggi registrate sono state sei e hanno interessato sette utenti”.

Al via il Mercato internazionale: il giro del mondo dei sapori

In tutto 39 pazienti. Le Usl oltre a curare i malcapitati che hanno ingerito funghi velenosi mettono a disposizione esperti per verificare la raccolta. Non mancano segnalazioni sul fatto che punti e orari di apertura sono insufficienti a soddisfare tutta la domanda.

Allarme malori per funghi: oltre 30 umbri intossicati finiti al pronto soccorso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.