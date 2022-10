Caro bollette nello sport, in Umbria le squadre di calcio chiedono lo sconto sulle tariffe

Alessandro Antonini 08 ottobre 2022 a

a

a

Il caro bollette si abbatte anche sullo sport. Non solo piscine. Coinvolte anche le palestre e il calcio. C’è chi è costretto a spegnere i frigoriferi e ridurre i tempi delle docce. Altrimenti gli aumenti potrebbero mettere in pericolo i bilanci. Il comitato regionale della Figc ha avviato una serie di trattative per ottenere sconti e non mettere a repentaglio i conti delle società di calcio. “Non vi è alcun dubbio - spiega al Corriere dell’Umbria il presidente regionale Luigi Repace - che il brusco aumento dei costi relativi alla fornitura di servizi essenziali determinerà gravi conseguenze anche per tutte le Società appartenenti al mondo calcistico dilettantistico umbro. Proprio per questo, ho ritenuto importante cercare di supportare concretamente le nostre associate, interpellando istituzioni ed aziende al fine di sensibilizzarle sull’argomento ed ottenere agevolazioni delle tariffe. Posso già affermare che Umbra Acque ha manifestato la propria disponibilità all’applicazione di scontistiche per impianti di proprietà comunale la cui gestione sia affidata alle associazioni, che saranno presto presentate ai presidenti. Credo che in un momento così difficile, è di assoluta priorità che tutti si adoperino per garantire la prosecuzione dell’attività sportiva dei nostri giovani, motivo per cui auspico di individuare al più presto ulteriori aziende che vogliano contribuire fattivamente a tale iniziativa”.

Rincaro dei prezzi dell'energia a causa della guerra: Cartiere di Trevi sospende la produzione

Poi ci sono le palestre. Andrea Arena, presidente Fijlkam, la federazione di judo, karate lotta e arti marziali, la più numerosa per iscritti (1.500) tra gli sport di contatto, testimonia come “sia per chi utilizza le palestre pubbliche (cva e simili) sia, in maggior misura, per chi ha locali privati, gli aumenti sono di non meno il 30%. Stiamo cercando di sensibilizzare al risparmio della luce e dell’acqua, vedi per l’uso delle docce, per quanto è possibile. Insegnamenti che valgono non solo in palestra ma anche a casa”.

Caro bollette, già 24 persone aiutate dalla Fondazione Umbria contro l'usura

Chiara Monacchia, una dei titolari del Green club di Perugia, società che gestisce 6 campi di calcetto, ha visto passare in un anno la bolletta mensile dell’energia elettrica da 1.297 a 3.809 euro (dato di luglio). “Così è sempre più dura. Per risparmiare abbiamo spento il congelatore per il ghiaccio (per eventuali infortuni in campo, ndr) e utilizziamo quello spray”, spiega Monacchia. Idem per l’illuminazione, si tiene acceso solo quando si gioca.Ma se nei prossimi mesi non ci saranno interventi per calmierare gli aumenti, il rischio stop si prospetta anche per lo sport.

Alle Cartiere di Trevi la bolletta schizza da 581.000 a 2,6 milioni di euro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.