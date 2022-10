07 ottobre 2022 a

Tragico incidente ad Assisi. Un uomo sulla settantina è morto nel pomeriggio di venerdì 7 ottobre. L’anziano stava eseguendo dei lavori sul tetto di un’azienda agricola di famiglia quando, per cause da accertare, è precipitato. Sul posto sono arrivati i soccorsi, un’ambulanza del 118,ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le indagini su quanto accaduto sono condotte dai carabinieri con l’ispettorato del lavoro.

