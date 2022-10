Perugia, accordo con i fornitori sulla Nuova Monteluce. Arrivano i 12 milioni per ripartire coi lavori

A. A. 07 ottobre 2022 a

a

a

Monteluce, confermato l'accordo coi fornitori. E sono arrivati i 12 milioni di finanze fresce di Prelios (Mef). E' tutto pronto per la ripresa dei cantieri. La Regione Umbria rende noto che "Bnp Paribas, gestrice del Fondo Umbria comparto Monteluce, ha inviato una lettera ai quotisti (Regione, Gepafin, Unipg e Fondo Dinamico) di informativa formale rispetto l’andamento del Fondo stesso. Nella missiva si dà conferma del fatto che il Gestore, entro il 30 settembre ha provveduto ad una serie di azioni, così come da programma del Piano di risanamento ha negoziato e sottoscritto con gli enti finanziatori (Prelios sgr) il contratto di finanziamento con nuova finanza per un importo pari a circa 12 milioni". Ha poi "sottoscritto gli accordi a saldo e stralcio con i fornitori e gli accordi utili al pagamento dei fornitori scaduti e di Aareal Bank. E' stato anche "stipulato il contratto di pegno sul conto vincolato del Fondo".

Passo in avanti per la Nuova Monteluce dopo il summit tra fondo Amco e aziende fornitrici

Per finire si è "adempiuto a ogni altra obbligazione prevista nell'accordo finanziario al fine di renderlo efficace". Gli enti finanziatori, con comunicazione del 3 ottobre scorso, hanno confermato "l'avveramento delle condizioni sospensive e l'efficacia del suddetto accordo finanziario".

A Monteluce trasferimento degli uffici nell'ex convento entro l'estate



Piano che prevede il completamento e la riqualificazione di molti lotti del comparto e la dismissione, entro il 2027, delle opere completate. I primi lavori erano stati annunciati per lo scorso settembre. E' corsa contro il tempo per l'agibilità della casa della salute. Al momento l'orizzonte è dicembre. Altrimenti dovrà essere costruita all'ex dispensario: il fondo perderebbe oltre 5 milioni del Pnrr e si ritroverebbe un immobile di troppo, un grande scheletro vuoto da riempire.

Fondo Monteluce, parla Riccioni: "Partita da chiudere entro aprile, sono fiducioso"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.