Terni, aspirante suicida lasciato dalla compagna salvato dai carabinieri

Ha chiamato i carabinieri annunciando di volerla fare finita perché la sua compagna si rifiutava di parlare con lui e di incontrarlo, evidentemente dopo una lite al culmine della quale gli aveva comunicato l'intenzione di lasciarlo.

I militari dell’Arma della centrale operativa del comando provinciale di Terni sono però riusciti a venire a capo dell’intrigata situazione e l’aspirante suicida, un trentenne, è stato alla fine consegnato al personale sanitario del 118.

La vicenda è avvenuta a Terni nella tarda serata di giovedì 6 ottobre 2022. A quanto riferito proprio dai carabinieri, i militari della sezione radiomobile del Comando Compagnia di Terni sono intervenuti in piazza Tacito dove l’uomo di 30 anni, di nazionalità italiana, dopo aver contattato il numero unico di emergenza 112, aveva riferito di voler parlare urgentemente con la compagna altrimenti avrebbe compiuto un insano gesto.

All’arrivo dei militari, però, il trentenne si era già allontanato. Nel frattempo l’operatore della centrale operativa della caserma di via Radice era riuscito a ricontattarlo più volte, cercando di carpirgli notizie utili per capire dove fosse ma il ternano, sempre più agitato, non aveva dato indicazioni per poterlo rintracciare. In una di questa telefonate, però, l'uomo ha comunicato all’operatore il nome della madre della ragazza e il suo numero di telefono.

Sempre più sconvolto, il trentenne ha persino annunciato di essere in cerca di un palazzo di almeno cinque piani da cui buttarsi di sotto, interrompendo bruscamente la telefonata.

Dopo ripetuti tentativi, il carabiniere al lavoro nella centrale operativa è riuscito a contattare la compagna. Le ha così chiesto di chiamare il fidanzato e fissare un incontro con lui, così da poterlo momentaneamente tranquillizzare. La donna ha acconsentito e ha dato appuntamento al trentenne ancora in piazza Tacito e lui ha detto che vi ci sarebbe recato immediatamente.

Una volta giunto sul posto, però, l'uomo è stato fermato dai carabinieri e, successivamente, affidato alle cure del personale del 118, nel frattempo giunto sul posto.

