Lavoro, l'Agenzia Industrie Difesa assume, ma nessun dipendente è destinato allo stabilimento di Spoleto

I rinforzi sono in arrivo, sì, ma non per Baiano. L’Agenzia Industrie Difesa ha infatti avviato le selezioni pubbliche comparative finalizzate all’attivazione di 48 contratti di apprendistato professionalizzante riservati ai giovani con un’età compresa tra i 18 e i 29 anni. Il problema è che delle assunzioni in questione beneficeranno soltanto i poli produttivi di Capua (20 posti), Gaeta (20) e Torre Annunziata (8). Una doccia fredda per lo stabilimento militare di munizionamento terrestre situato nella popolosa frazione, per il quale di recente il mondo della politica aveva prefigurato innesti imminenti e concreti, che, almeno fino a questo momento, sono rimasti invece soltanto sulla carta.

Una beffa nella beffa, perché i profili indicati nei bandi (ovvero “assistente tecnico artificiere”, “assistente tecnico per le lavorazioni” e “assistente amministrativo”) sarebbero serviti molto allo Stabilimento militari del munizionamento terrestre (Smmt) , costretto a fare i conti, da ormai diverso tempo, con un complicato ricambio generazionale. Ora la speranza è che il tanto annunciato reclutamento di forze fresche, ritenute fondamentali sia per scongiurare ritardi nella produzione che per garantire la piena sicurezza del complesso, si concretizzi presto. Intanto però, nell’ambiente, il clima non è certo dei migliori. “Non capisco per quale motivo - ha spiegato il responsabile territoriale dell’Unione sindacale di base, Ettore Magrini - Baiano sia stata lasciata fuori, vista la grave carenza di organico segnalata più volte a gran voce. L’Ente ha bisogno di stabilità”.

A peggiorare ulteriormente il quadro è poi il calo fatto registrare dalle commesse legate alla demilitarizzazione. L’Usb, negli scorsi mesi, aveva chiesto di poter visione il piano industriale così da capire quali sono le reali prospettive di sviluppo del polo, senza tuttavia ottenere alcuna risposta. Da qui la decisione di tornare alla carica, chiedendo lumi alla dirigenza locale dello Smmt e dell’Agenzia Industrie Difesa. “Manca una visione generale” ha affermato Magrini. “Le attività da svolgere, così come le assunzioni, vanno programmate per tempo. Attendiamo risposte chiare a riguardo il prima possibile”. Lo spolettificio, fondato nel 1937 come reparto staccato del laboratorio di caricamento proiettili dell’esercito di Piacenza, nel corso degli anni è diventato uno dei siti produttivi principali del settore nonché un punto di riferimento occupazionale del territorio. Nello stabilimento sono impiegati attualmente 109 dipendenti a tempo indeterminato e 31 lavoratori con contratto di somministrazione. Adesso la speranza della comunità e della sigla sindacale è che questa crescita non si interrompa.

