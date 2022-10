Todi, respinto il ricorso del trasferimento dell'ex direttrice della biblioteca, Fabiola Bernardini

Chiara Fabrizi 07 ottobre 2022 a

Il giudice del lavoro Marta D’Auria ha rigettato il ricorso con cui la ex direttrice della biblioteca di Todi, Fabiola Bernardini, ha impugnato il provvedimento di trasferimento all’ufficio Urbanistica, chiedendone quindi il riconoscimento dell’illegittimità. Il fatto risale alla fine del 2018 ed è stato all’epoca motivato dall’ente come un’operazione di riorganizzazione del personale, ma è arrivato pochi mesi dopo che Bernardini si è di fatto rifiutata di “mettere all’indice” libri per bimbi e ragazzi dedicati a tematiche come l’omogenitorialità, l’omosessualità e il transessualismo. La pronuncia del tribunale di Spoleto è arrivata nel tardo pomeriggio di giovedì 6 ottobre, mentre serviranno 60 giorni per conoscere le motivazioni della decisione.

In questo senso, l’avvocatessa Nunzia Parra, che assiste Bernardini, si è limitata a commentare: “Leggeremo le ragioni del giudice e poi valuteremo se procedere in appello per far valere le ragioni della mia assistita”. Con il ricorso rigettato in primo grado si puntava a ottenere il reintegro di Bernardini come direttrice della biblioteca comunale, ruolo che ha ricoperto per 14 anni, e veniva anche richiesto un risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla ricorrente a seguito del trasferimento, ma l’avvocatessa Parra non aveva proceduto alla quantificazione, come di prassi per i danni non patrimoniali.

Il trasferimento di Bernardini all’ufficio Urbanistica ha avuto un’enorme risonanza, perché disposto alcuni mesi dopo l’iniziativa dell’amministrazione comunale, allora come ora guidata dal sindaco Antonino Ruggiano, che chiedeva di rimuovere dalla biblioteca libri per bambini con contenuti riguardanti temi educativi sensibili e pure di segnare i libri presenti nella sezione che trattavano temi di omosessualità, omogenitorialità e transessualismo. Bernardini rispose alla richiesta del municipio consegnando l’intero catalogo dei circa 4.500 libri ospitati nella sala ragazzi della biblioteca di Todi, evitando “la messa all’indice” dei testi che trattano quei temi, semplicemente perché inserendo i criteri indicati dall’amministrazione comunale nel sistema di ricerca bibliotecario, che è peraltro organizzato secondo criteri internazionali e nazionali definiti dalla comunità scientifica, non veniva fuori alcunché.

