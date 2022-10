Terni: violenza sessuale in Valnerina, la 15enne era in vacanza con la famiglia

07 ottobre 2022 a

Era in vacanza da alcuni parenti in un piccolo centro della Valnerina, in provincia di Terni, la 15enne ternana che a giugno 2022 è stata violentata da due 17enni egiziani residenti in una struttura di accoglienza della zona.

Proprio in questi giorni si è svolto a Perugia, presso il Tribunale dei minorenni, l’incidente probatorio con l’incarico che il giudice ha affidato a uno psicologo per ricostruire la vicenda sotto ogni punto di vista. Certo è che la ragazza è ancora sotto choc e ha ripreso non senza difficoltà la sua vita di tutti i giorni.

Minorenne violentata da due 17enni egiziani. Nominato un perito

Negli occhi ha ancora quei terribili istanti quando quelli che credeva fossero suoi amici si avventarono su di lei per abusarla.

Scenario delle violenze un parco vicino al fiume Nera, una zona piuttosto isolata dove la minorenne cercò inutilmente di divincolarsi, urlando a squarciagola. Ma le sue richieste disperate di aiuto non furono ascoltate da nessuno. Una volta tornata a casa la ragazzina si confidò con i familiari tra mille difficoltà.

Poi i carabinieri iniziarono le indagini con tutte le cautele del caso. La giovane è stata sentita più volte e ha sempre confermato la sua versione dei fatti, diametralmente opposta a quella dei due ragazzi egiziani arrestati.

