Caro energia, in Umbria chiuse 780 imprese in sette mesi. Aumenta la cig

Già 780 imprese del cuore verde hanno chiuso o bloccato la produzione attivando gli ammortizzatori sociali per il caro energia e materie prime. Si va da gennaio a luglio 2022 . E’ il dato che fornisce la Cisl dell’Umbria con il suo segretario regionale, Angelo Manzotti. Numeri - precisa Manzotti - attinti dall’Inps. “Nei primi sette mesi del 2022 in Umbria hanno chiuso o sospeso l'attività 780 aziende - spiega Manzotti - a causa del caro energia e materie prime. Sono i dati che ci sono stati forniti da Inps. La situazione è già drammatica e con i nuovi aumenti in arrivo che in media sono quantificati nel 59%, si rischia una ecatombe. Come Cisl chiediamo l'istituzione di un apposito ammortizzatore sociale per il caro energia, proprio come è avvenuto per il Covid. Ci sono imprese energivore, ad esempio nel settore della cartotecnica che non solo rifiutano nuove commesse ma non portano a termine i lavori già acquisiti perché rimetterebbero troppo e pur di non produrre in perdita pagano le penali”. Cioè, sono più convenienti le penali rispetto ai costi di produzione. La banca dati Inps sui trattamenti Naspi, aggiornata al 31 agosto, ci dice che sono state definite 20999 domande di Naspi di cui 4432 a Terni e le restanti a Perugia.

Nel 2019 sono state 22 mila in tutto. Per tutto l’anno. Anche la cassa integrazione è cresciuta. Se prendiamo a riferimento sempre il 2019 (evitando gli anni in cui c’è stata la crisi Covid) nel mese di agosto c’erano 43.454 ore autorizzato. L’agosto 2022 ne ha fatte registrare 308.527. I fattori possono essere diversi, ma la tendenza è chiara. Il peggio deve arrivare. Da Confindustria Umbria si apprende come “il problema dei rincari dell'energia per le imprese si evidenzierà a partire da questo mese di ottobre, che segna la fine e l'inizio di un nuovo anno termico. Le aziende dovranno rifare i contratti e quindi peseranno gli aumenti.

Le ore di cassa integrazione in più segnalate ad agosto rispetto al 2019 potrebbero essere il risultato del fatto che sotto l’emergenza Covid i lavoratori hanno esaurito le ferie e quindi poi, nella curva bassa di produzione, hanno utilizzato la cassa. La cig per i rincari dell'energia dovrebbe partire da questo questo autunno, tanto che Inps ha individuato un'apposita causale per accedere all'ammortizzatore sociale. Una cosa è certa: servono interventi immediati per le imprese, come ha detto il presidente Briziarelli è a rischio il tessuto imprenditoriale umbro e nazionale”.

