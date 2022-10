Umbertide, auto contro camion: grave 49enne

06 ottobre 2022 a

È stata trasportata in codice rosso al Santa Maria della Misericordia di Perugia dopo un brutto incidente avvenuto nel pomeriggio di giovedì 6 ottobre a Montecastelli, nel comune di Umbertide. Vittima una donna di 49 anni residente a Umbertide. Stando alle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita e non precisa è la prognosi anche se si teme qualche lesione agli arti inferiori. L'incidente è avvenuto poco dopo il ponte sul Tevere.

La donna era alla guida di una Dacia Stepway e l'impatto frontale è avvenuto contro un grosso camion autoarticolato. La Dacia proveniva da Città di Castello. Sulle cause del frontale invece la dinamica è tutta da chiarire. La conducente, ferita in modo serio agli arti inferiori, è stata estratta dall'abitacolo e subito soccorsa dai sanitari di un'autoambulanza del 118 che dopo averla stabilizzata l'ha trasportata all'ospedale di Perugia, per gli accertamenti e le cure del caso.

Le lesioni più gravi risulterebbero comunque ad entrambe le ginocchia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Umbertide, che hanno effettuato i rilievi. Sono stati coadiuvati dalla polizia municipale che ha provveduto alla regolazione del traffico che si è fatto subito caotico. I vigili del fuoco di Città di Castello, hanno invece provveduto a liberare la donna incastrata tra lamiere della vettura. Dalle prime indagini pare che il sinistro sia dovuto a un repentino cambio di corsia dell'automobile i cui motivi sono al vaglio dei Carabinieri. Dietro al camion le tracce di una lunga frenata. Il traffico, bloccato, è stato deviato lungo la strada per Trestina.

