Trasporti in Umbria, sottoscritto accordo per abbonamento unico a 60 euro l'anno per gli universitari

“Abbiamo concretizzato un progetto innovativo ed anche molto coraggioso. Ma ancora una volta ha funzionato il gioco di squadra tra tutti i soggetti coinvolti e così siamo riusciti ad offrire agli studenti universitari dell’Umbria un servizio di trasporto pubblico che abbraccia tutta la Regione ed a costo zero nella grandissima parte dei casi”. Così la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha descritto l’attivazione, in via sperimentale per l’anno scolastico 2022-2023, degli abbonamenti al trasporto pubblico locale nella Regione Umbria a tariffa agevolata per gli studenti iscritti all’Università degli studi di Perugia. La presentazione è avvenuta nel Salone d’onore di Palazzo Donini, alla presenza, insieme alla presidente, dell’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti, Enrico Melasecche, del Sindaco di Perugia, Andrea Romizi, del professor Paolo Belardi, delegato del rettore dell'Università degli Studi di Perugia, dell'Amministratore delegato di Busitalia, Stefano Bonora, dell'Amministratore unico di Minimetrò, Sandro Paiano, dei rappresentanti delle associazioni universitarie Sinistra universitaria Udu, Idee in movimento e il presidente del consiglio degli studenti. “Con questa iniziativa – ha sottolineato la presidente Tesei – l’Umbria riesce a realizzare qualcosa di cui si stava discutendo da anni ed ora è la prima Regione italiana a vederla applicata. Si tratta di una sperimentazione che contiamo di far diventare strutturale anche per i prossimi anni. E proprio gli studenti – ha concluso la presidente – sono gli attori principali. Perché possono usufruire di un servizio di trasporto importante, gratuito ed esteso a tutto il territorio regionale. Ed anche perché, potendo usufruirne, possono diventare ancor più ambasciatori delle bellezze dell’Umbria”. Di operazione “storica ed originale” ha parlato anche l’assessore regionale ai trasporti Enrico Melasecche che ha espresso l’auspicio di un accordo per allargare gli abbonamenti agevolati anche agli studenti dell’Università per Stranieri che frequentano corsi di laurea ed agli studenti degli Istituti di pari livello universitario. “Parliamo di un’operazione che ha un valore di circa 18 milioni di euro e che riguarda oltre 28mila studenti dell’Unipg”.

“Vogliamo anche aumentare l’attrattività dell’Umbria e delle nostre Università nei confronti degli studenti italiani che, grazie anche ad un sistema di trasporti gratuiti oltre alla qualità dei Corsi universitari, saranno più invogliati a scegliere la nostra Regione e potranno anche scegliere con più facilità dove alloggiare visto che il servizio è allargato a tutta l’Umbria ed a vari tipi di trasporto: urbano di Perugia e gomma per l’intera Regione, Minimetrò, Ferrovia centrale umbra e Funicolare di Orvieto. Questo progetto – ha proseguito Melasecche - è innovativo anche dal punto di vista finanziario perché vede la partecipazione della Regione, con circa 400mila euro, dell’Università con circa 150mila euro e del Comune di Perugia, attraverso il Minimetrò per oltre 190.000 euro. Ma il tutto si sosterrà con le proprie “gambe” se tutti gli studenti aderiranno con il contributo di 60 euro che, per coloro che hanno avuto nel 2021 un reddito inferiore a 35.000 euro, potrà essere anche recuperato con il Bonus trasporti del Governo nazionale. Intanto – ha concluso l’assessore Melasecche – ci confortano i primi dati. In soli quattro giorni di attivazione del servizio, sono stati già sottoscritti oltre settemila abbonamenti”.

Soddisfazione che è stata espressa anche professor Belardi che ha descritto il progetto “molto importante ed atteso da parecchi anni perché il trasporto è uno strumento essenziale per fornire migliori condizioni agli studenti che scelgono l’Umbria per gli studi universitari” e dal sindaco di Perugia, Andrea Romizi che, ringraziando l’assessore Melasecche, ha sottolineato la grande sinergia che si è sviluppata tra Regione, Comune, Università, Busitalia e Minimetrò e che potrà continuare “per ampliare ancora il progetto a favore degli altri studenti di livello universitario e dunque di Perugia e di tutte le città umbre”.

La convenzione è stata sottoscritta da Regione Umbria, Università degli Studi di Perugia, Comune di Perugia, Busitalia Sita Nord S.r.l., Ishtar Scarl, Tpl Mobilità Scarl, Atc & Partners Mobilità Scarl e Minimetrò spa. Il pass Tpl Umbria-Unipg, che è stato illustrato dall’amministratore delegato di Busitalia, Stefano Bonora, è il nuovo abbonamento ai servizi di Trasporto Pubblico Locale valido fino al 30 Settembre 2023 pensato per gli studenti dell’Università degli Studi di Perugia iscritti all’Anno Accademico 2022-23. Il pass è in vendita dal 4 ottobre alla tariffa di 60 euro con possibilità di utilizzo del Bonus Trasporti di pari importo.

Con il pass è possibile viaggiare illimitatamente fino al 30 Settembre 2023 sui servizi di Trasporto Pubblico Locale sia urbani che extraurbani (autobus, servizio ferroviario Sansepolcro - Perugia - Terni, Minimetrò e funicolare di Orvieto) di tutta la Regione Umbria. Si specifica che sono esclusi eventuali servizi svolti dai gestori di trasporto in regime diverso dal Trasporto Pubblico Locale (es. Perugia Airlink), il servizio di navigazione sul Lago Trasimeno ed i servizi Trenitalia.

Fino al 31 ottobre il pass può essere acquistato presso le Biglietterie Busitalia abilitate, consegnando all’operatore di sportello: modulo di richiesta, compilato in ogni sua parte; autocertificazione rilasciata dall’Università degli Studi di Perugia attraverso i servizi on line per finalità “agevolazione Tpl”, attestante il possesso dei requisiti per accedere all'agevolazione; eventuale Bonus Trasporti da scalare sull’importo del Pass (il Bonus deve essere intestato allo studente e riportare come gestore del servizio di trasporto Busitalia Sita nord srl).

Lo studente riceve immediatamente in biglietteria un pass provvisorio con il quale potrà effettuare viaggi illimitati fino al 31 ottobre 2022. Sul pass lo studente deve inserire il proprio nome e cognome ed il numero di matricola: il pass è personale e non cedibile e, a richiesta, deve essere esibito insieme ad un valido documento di identità. In caso di utilizzo irregolare, contraffazione o abuso, il viaggiatore è sanzionabile ai sensi della normativa vigente.

Il definitivo sarà un pass digitale, reso disponibile da novembre senza necessità di recarsi in biglietteria. Per ottenerlo lo studente possessore di un pass provvisorio dovrà registrarsi sul sistema di acquisto digitale Busitalia (portale web disponibile da novembre) e scaricare l'app Salgo: il pass digitale sarà materializzato sull'app Salgo nella sezione “Prenotazioni e titoli”. Dal mese di novembre 2022 l’acquisto del pass avverrà esclusivamente attraverso il sistema di acquisto digitale di Busitalia (portale web e App Salgo) e non richiederà di recarsi in biglietteria. Al momento dell’acquisto, verificato il possesso dei requisiti del richiedente, verrà reso disponibile il pass digitale.



Sono ammessi ad usufruire dell’agevolazione gli studenti immatricolati o iscritti all’Università degli Studi di Perugia per l’anno accademico 2022-2023, ai: corsi di laurea triennale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea specialistica a ciclo unico, corsi di laurea specialistica, corsi di laurea di vecchio ordinamento (prima del D.M. 3 novembre 1999, n. 509), Erasmus incoming. Non sono ammessi all’agevolazione gli studenti iscritti a: corsi di dottorato, master di primo e secondo livello, Scuole di specializzazione, Corsi di perfezionamento, aggiornamento professionale, Piano formativo 24 crediti (c.d. pf24), Corsi singoli.

