Fra. Mar. 05 ottobre 2022 a

a

a

E' stato arrestato il titolare della discoteca in provincia di Perugia denunciato per stupro da una 22enne domenica mattina. Si tratta di un 53enne originario della provincia di Siena, denunciato anche da altre tre ragazze per molestie che sarebbero avvenute la stessa notte in discoteca. Notizia in aggiornamento.

Ragazza denuncia: "Il proprietario della discoteca mi ha violentato nel suo ufficio"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.