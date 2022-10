Terni: a processo 40enne che spara a salve per scacciare i cinghiali

05 ottobre 2022 a

a

a

Un cinghiale in salotto. E’ ciò che ha trovato un 40enne, che vive nella Valnerina in provincia di Terni in una casa con un ettaro di terreno intorno, mentre era a cena con degli amici nel suo giardino. Rientrato nell’abitazione per prendere delle cose da portare a tavola, ha incrociato il grosso animale selvatico che aveva imboccato l’usci, lasciato aperto proprio per agevolare l’entrata e l’uscita veloce dall’abitazione. Ma dei proprietari, non certo dei… cinghiali.

Va a fare una passeggiata e viene aggredito da un cinghiale che lo ferisce a una gamba

Questo episodio, messo a fianco a razzie continue in giardino, con tanto di recinzione divelta, ha fatto sì che il padrone di casa decidesse di provare a difendersi, in qualche modo, dal vero e proprio “assalto” degli sgraditi ospiti a quattro zampe. Nasce da qui il procedimento giudiziario che vede sul banco degli imputati il 40enne che, cacciatore da anni, in regola, quindi in possesso di un fucile, ha sparato in aria a salve per mettere in fuga gli animali, trovandosi a dover rispondere del reato di “esercizio dell’attività venatoria fuori stagione”, oltre che di aver tentato di attrarre gli stessi cinghiali con del cibo, “con l’intenzione di ucciderli”.

Una ricostruzione accusatoria che viene completamente negata dallo stesso imputato, rappresentato in giudizio dall’avvocato Gianluca Muzi. Andando per ordine, il cacciatore ternano ha dapprima chiesto consiglio a colleghi “cinghialari” per capire come fosse possibile difendersi. “I cinghiali si avvicinano perché cercano cibo – gli è stato spiegato – quindi se lo trovano e soddisfano il loro bisogno poi se ne vanno”.

Cinghiali segnalati vicino alle case. Scattano i controlli degli ispettori della Regione

Così il 40enne ha piazzato pezzi di carne, mais ed altri alimenti a un centinaio di metri dalla sua proprietà. E per un po’ ha funzionato. I cinghiali arrivavano, mangiavano e poi si allontanavano. Ma la pacchia non è durata molto, perché i raid selvatici sono ripresi. Con relativi danni e paura per l’incolumità sua e della sua famiglia.

A quel punto il ternano che vive in Valnerina ha seguito un altro consiglio: i cinghiali scappano se sentono sparare. Ha così imbracciato il fucile, lo ha caricato a salve e, di notte, nell’orario delle “visite”, si è appostato, sempre in compagnia o di qualche amico o addirittura di familiari. E infatti, grazie al frastuono degli spari a salve, i cinghiali non si sono più avvicinati all’abitazione. Qualcuno, però, udendo le esplosioni, ha denunciato il fatto alle forze di polizia che hanno avviato le indagini, piazzando anche delle telecamere che avrebbero ripreso il 40enne col fucile in mano. Da qui la denuncia.

“Il mio cliente non solo non ha ucciso mai alcun esemplare – spiega l’avvocato Muzi – ma ha il congelatore pieno di carne di cinghiale, regolarmente acquistata. Il che dimostra che non ha mai avuto intenzione di compiere battute di caccia fuori stagione. Successivamente ha anche chiesto alle autorità l’autorizzazione all’abbattimento ma è ancora in attesa di risposta. Ma il punto è un altro. Se, come nel caso del mio cliente, ci si trova a doversi difendere da questi veri e propri assalti, cosa può fare un semplice cittadino? Lui – conclude l’avvocato Muzi – altro non ha fatto che opporre una ‘difesa passiva’, senza cioè voler recare danno ad alcuno. Siamo certi di dimostrare un giudizio la sua totale estraneità alle accuse che gli sono state mosse”.

Cinghiale in mezzo alla strada in via Proietti Divi, auto lo travolge e lo uccide

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.