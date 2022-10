Rincari luce, presidente Anci Umbria: "Natale senza luminarie è una scelta di buon senso"

Francesca Marruco 05 ottobre 2022 a

“Visti i tempi che ci troviamo ad affrontare, quella di rinunciare alle luminarie di Natale mi sembra una scelta di buon senso”. A parlare, alla vigilia di un vertice sindaci e prefetti di Perugia e Terni, è il presidente di Anci Umbria, nonché primo cittadino di Deruta. “Io - spiega - ho incontrato le mie pro loco ieri sera (lunedì, ndr), e ovviamente davanti alla possibilità di limitare la pubblica illuminazione per risparmiare perché i comuni sono in affanno andare verso un Natale di austerità da questo punto di vista mi sembra l’opzione più sensata. Del resto i valori del Natale non sono certamente le luminarie. Poi, ovviamente ogni sindaco deciderà per la propria città e anzi, nell’incontro di domani (oggi, ndr) con i prefetti anche questo sarà uno dei temi all’ordine del giorno”.

E’ infatti in programma per oggi pomeriggio un vertice tra Anci, i sindaci umbri e i prefetti di Perugia e Terni “per capire -per dirla con le parole di Toniaccini - fin dove possiamo spingerci come amministrazioni”. Ovvero, se si spengono le luci, senza dubbio si risparmia, ma c’è un tema di pubblico servizio e sicurezza. Temi che, per l’appunto, i primi cittadini umbri, preoccupatissimi all’idea di dover far quadrare i conti, vogliono affrontare insieme ai prefetti. Per adottare delle linee guida comuni o buone pratiche. Anche se tutto ciò non può che avvenire con le dovute differenze. A Valfabbrica, ad esempio, il sindaco Enrico Bacoccoli, ha stabilito lo spegnimento del 50% dei lampioni per avere un risparmio in bolletta. A Valfabbrica l’impianto di pubblica illuminazione non è dei più moderni. “A Deruta - dice Toniaccini -noi abbiamo sostituito tutte le lampade con dei led, per cui una soluzione di questo tipo a noi farebbe risparmiare al massimo 20 mila euro l’anno ed è una cifra che non sposta molto”.

Il Comune di Bastia invece ha già disposto l’accensione ritardata di 30 minuti della pubblica illuminazione, lo spegnimento totale dalle 2 di notte in parchi e giardini pubblici. A Terni al momento è stato fatto un vademecum a ogni dipendente. Che vengono invitati a spegnere il computer della sua postazione al termine di ogni giornata lavorativa, a evitare il funzionamento del climatizzatore qualora le finestre siano aperte, a verificare a fine giornata lo spegnimento delle luci di ciascun ufficio e dei locali comuni, a evitare l'uso di ascensori qualora ci sia un piano o due di scale da fare e non lasciare stampanti o fotocopiatrici in stand by dopo l'orario lavorativo. Accortezze o misure più drastiche che mal si conciliano con le luminarie natalizie, anche se per queste ultime potrebbero sempre intervenire le associazioni di commercianti. Al momento, tra gli altri sindaci interpellati c’è cautela. Perugia non ha ancora preso una decisione, così come Terni. Il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, spera che possa venir fuori qualcosa di buono per evitare di spegnere le luci di Natale. “Io non voglio arrendermi” spiega. Francesca Mele, primo cittadino di Marsciano parla di “valutazione in atto per gli interventi necessari per la pubblica illuminazione quotidiana, per il Natale il discorso verrà fatto in seguito”.

