Perugia, ruba 100 mila euro dai conti del condominio che amministra: a processo

Dai conti correnti risultavano movimenti senza causale. Bonifici in entrata e pure in uscita a troppi zeri e che nulla avevano a che fare con la gestione dell’amministrazione del condominio del centro di Perugia, di cui invece era amministratrice. La donna, una 58enne di origine romana, è accusata di aver sottratto poco meno di 100 mila euro dai conti correnti di un condominio del centro di Perugia. Ovvero dalle tasche delle famiglie residenti nel palazzo che erano convinte di aver versato la loro quota per il rifacimento del tetto e non certo di aver regalato decine di migliaia di euro a chi doveva tenere i loro conti in ordine e pensare a far eseguire interventi edili. Per questo motivo la donna è stata rinviata a giudizio ieri mattina dal gup Margherita Amodeo. Contro di lei sette famiglie residenti nel condominio della centralissima via del Verzaro si sono costituite parte civile con l’avvocato Maria Bruna Pesci.

Il tutto era emerso quando i rendiconti erano finiti nelle mani del nuovo amministratore. Il professionista si era reso conto che infatti che due fatture emesse dalla ditta che aveva effettuato i lavori non erano mai state pagate per un totale di 56 mila euro circa. Inoltre, dalla documentazione rintracciata, l’amministratore aveva visto che i condomini avevano versato un importo superiore a quello che era stato poi effettivamente pagato alla ditta.

Nello specifico c’erano 31 mila euro scomparsi. Versati dai condomini a fronte di una ipotizzata spesa maggiore e mai restituiti loro dall’amministratrice che il 13 luglio dovrà rispondere di appropriazione indebita davanti al giudice Marco Verola. Dovrà spiegare anche prelievi dal conto del condominio per 10 mila euro. Quando il suo successore si era reso conto degli ammanchi, aveva convocato un’assemblea condominiale e in prima istanza si era deciso di chiedere alla donna la restituzione delle somme. Visto che non avvenne si decise per la denuncia. Ora il rinvio a giudizio.

