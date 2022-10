Terni, censimento al via. Selezionato campione di 5 mila famiglie

04 ottobre 2022 a

Sono poco meno di 5 mila le famiglie ternane che parteciperanno al censimento. Ci sarà solo un campione rappresentativo di famiglie, circa un milione 326.995 in 2.531 Comuni sull’intero territorio nazionale. E' iniziata lunedì 3 ottobre la rilevazione sul campo per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni per la raccolta di dati statistici relativi alle caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione italiana e la loro comparazione con dati del passato e con quelli di altri Paesi. Due le modalità per le famiglie che partecipano: una rilevazione da lista e l'altra rivelazione areale.

Nella prima i nuclei familiari che hanno ricevuto dall’Istat una lettera nominativa, dovranno compilare il questionario o autonomamente registrandosi nel sito Istat, oppure con l'aiuto di un rilevatore che effettuerà l’intervista nelle loro abitazioni, negli uffici del Comune o telefonicamente. Nella seconda rilevazione areale i nuclei familiari residenti in determinate aree cittadine, segnalate attraverso l’apposizione di locandine nelle cassette postali o negli androni dei palazzi, saranno intervistati nelle loro abitazioni dai rilevatori. È possibile, per le famiglie che lo volessero, recarsi al centro comunale di rilevazione, previo appuntamento da concordare con il rilevatore.

Le risposte riguardano dati anagrafici, caratteristiche dell’abitazione, modalità di spostamento quotidiano per lavoro o studio e notizie sull’occupazione e dovranno essere relative alla data del 2 ottobre, giorno di riferimento del censimento del 2022. “Partecipare non è soltanto un obbligo di legge - sottolinea Simona Coccetta, responsabile dei servizi statistici del Comune - ma anche un'importante opportunità per arricchire il patrimonio di dati statistici e poter conoscere meglio il Paese in cui viviamo. Grazie al censimento possiamo rilevare ad esempio gli spostamenti per lavoro, gli spostamenti per lo studio, i reali residenti in città”. Sono 25 i rilevatori che, muniti di tablet e cartellino di riconoscimento, che censiranno edifici, abitazioni e famiglie. “I rilevatori - conclude Coccetta - hanno partecipato ad un bando e sono stati scelti in ordine di graduatoria. Hanno tra i 27 e i 28 anni, ma ce ne sono alcuni sopra i 60”.

