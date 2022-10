Terni, al via i lavori di restyling per lo stadio Liberati

Maria Luce Schillaci 04 ottobre 2022 a

Lo stadio Liberati di Terni (nella foto) si rifà il look. Giovedì 4 ottobre iniziano i lavori di manutenzione straordinaria generale nei settori destinati al pubblico. L’intervento ha un costo complessivo di circa 80 mila euro e si concentra sul recupero urgente delle strutture in cemento armato degradate dell’impianto sportivo. In particolare, i lavori riguarderanno il ripristino del copriferro e il trattamento delle armature nei settori delle curve Sud ed Est, della tribuna B e di porzioni delle scale e dei piloni. I tecnici del Comune fanno sapere che “saranno eseguite la demolizione del calcestruzzo degradato esteso a tutta la zona interessata dalla corrosione e la pulitura delle armature scoperte dalle scorie.

Sarà quindi applicato un inibitore di corrosione sulle armature scoperte e si procederà alla pulizia e all’umidificazione della superficie del supporto, con l’applicazione di malta tixotropica a ritiro compensato, alla rasatura della parte ricostruita con malta a granulometria fine e infine alla tinteggiatura della superficie ripristinata”. Non ci saranno problemi per le gare e per il pubblico: i lavori saranno eseguiti per fasi così da consentire il regolare svolgimento delle partite casalinghe del campionato di calcio. Non ci sarà dunque alcuna limitazione di posti in nessun settore.

“L’amministrazione comunale - dice l’assessore ai Lavori Pubblici e vicesindaco, Benedetta Salvati - ha consentito il regolare avvio delle partite del campionato 2022-2023 con l’affidamento, nel mese di agosto, di un incarico tecnico per la verifica della fruibilità, utilizzabilità e dello stato di manutenzione dello stadio Liberati, in particolare nei settori maggiormente degradati. In seguito a ciò sono stati già eseguiti interventi locali di manutenzione sulle solette in cemento armato con la collaborazione della società Ternana Calcio. Ora - aggiunge - proseguiamo con questi nuovi interventi sempre finalizzati alla sicurezza e alla fruibilità dell’impianto, per garantirne l’utilizzo da parte del pubblico, nell’auspicio, condiviso con la Ternana Calcio, che si possa presto pensare alla realizzazione di un impianto sportivo nuovo e all’altezza delle aspettative della città”.

