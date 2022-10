Terni, assegnato riconoscimento alla memoria del giudice Santoloci

Maria Luce Schillaci 03 ottobre 2022 a

Importante riconoscimento alla memoria conferito al giudice Maurizio Santoloci, il magistrato scomparso nel gennaio del 2017. La sua intensa e significativa opera in ambito ambientale resta ancora molto attuale e questo riconoscimento conferito dal ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani ne è la prova. La cerimonia (nella foto) si è svolta lunedì 3 ottobre presso la sede del Ministero a Roma: si tratta, per la precisione, del diploma di benemerenza di prima classe e della medaglia d’oro al merito dell’ambiente, alla memoria del giudice che ha operato per anni a Terni, in prima linea.

Alla consegna sono intervenuti la moglie del magistrato, Maria Cristina Orsini, i figli Valentina e Andrea, la sorella Gabriella. Presenti la direttrice generale del Mite, Emma Stea, che ha consegnato il diploma e la medaglia, con lei il capo segreteria del Mite, Fulvio Mamone Capria, il generale Alfonso Manzo, capo del Quinto reparto dello Stato Maggiore della Difesa, e il direttore generale della Lipu, Danilo Selvaggi. Di seguito la motivazione che ha accompagnato il conferimento: “Magistrato della Cassazione e giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Terni, era conosciuto in tutta Italia come esperto di materie ambientali.

Era stato membro della commissione ministeriale per la revisione del Testo unico ambientale e consulente giuridico di diversi ministri dell’ambiente per le azioni di contrasto alla criminalità organizzata in materia ambientale. Ha insegnato tecnica di polizia giudiziaria e procedura penale operativa per la Procura generale presso diverse scuole statali e locali di polizia, tra cui la scuola del Corpo forestale dello Stato e la sede centrale del comando dei carabinieri per la tutela dell’ambiente. Ha coordinato la sottocommissione strategico-operativa della commissione ecomafia del ministero dell’ambiente”. Il conferimento rappresenta il prosieguo dell’intitolazione della sala al ministero dell’Ambiente, evento che completa la designazione individuata dalla commissione insediata dall’allora ministro Costa circa due anni fa.

