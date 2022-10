Il presidente Sergio Mattarella oggi ad Assisi per San Francesco

04 ottobre 2022 a

L'Umbria accoglie oggi, martedì 4 ottobre, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato sarà per la terza volta ad Assisi dopo che nel 2017 arrivò per il ventennale del terremoto e nel 2019 fu insignito della Lampada della Pace. Il programma delle celebrazioni per San Francesco inizierà poco prima delle 10: dopo l’arrivo previsto in elicottero allo stadio di Santa Maria. Mattarella verrà accolto dal custode fra Marco Moroni, a seguire ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dal presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, con l’accensione della lampada votiva dei Comuni d’Italia. Parteciperanno tra gli altri i ministri Enrico Giovannini, Massimo Garavaglia e Luciana Lamorgese. Alle 11.20 il saluto di fra Carlos Trovarelli, ministro generale e il messaggio alla nazione del presidente Mattarella. Il capo dello stato inoltre, prima di ripartire per Roma, dovrebbe visitare anche la Porziuncola. Alle 15 è in programma l’inaugurazione del centro di accoglienza e convegni Colle del Paradiso, alle 16 ci sono i vespri pontificali nella basilica inferiore, a seguire processione e benedizione all’Italia con la Chartula di San Francesco dal cupolino della Basilica da parte del vescovo di Assisi, monsignor Domenico Sorrentino. Alle 17, infine, il concerto della Banda del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nella basilica superiore.

