Perugia, coppia litiga col direttore del supermercato per l'allarme: avevano coltelli a serramanico, denunciati

03 ottobre 2022 a

a

a

Vanno al supermercato, fanno scattate l'allarme dell'antitaccheggio e poi litigano col direttore dell'attività. Tanto che sono stati allertati gli agenti della questura di Perugia. I poliziotti sono subito intervenuti e hanno notato, nei pressi delle casse dell'attività commerciale un uomo e una donna di 43 e 42 anni che discutevano con il responsabile dell'esercizio.

Morte Samuele, avvocati della famiglia: "La trans aveva decreto di espulsione"

Dopo aver riportato la calma tra le parti, gli agenti hanno appurato che non appena la coppia aveva fatto il suo ingresso nel negozio, si era attivato l’allarme del dispositivo antitaccheggio. Per questo motivo, il direttore aveva chiesto loro di mostrare l’eventuale materiale nascosto provocando la reazione dei due.

Spaccata al bar con auto rubata: portati via 900 euro tra contanti e sigarette

Gli operatori, a quel punto, dopo averli identificati, visti anche i precedenti, hanno sottoposto le due persone a controllo: i due sono stati trovati in possesso di due coltelli a serramanico. Sentiti in merito, non sono stati in grado di fornire delle motivazioni attendibili. Per questo motivo, sono stati portati in questura e sono stati denunciati per porto di armi e oggetti atti ad offendere.

Truffa del finto incidente, decine di segnalazioni e chiamate al citofono in piena notte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.