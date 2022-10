Medioetruria, scontro per la stazione: Arezzo accelera su Rigutino e l'Umbria non riceve il comitato

Alessandro Antonini 04 ottobre 2022 a

Medioetruria, il fronte comune si incrina. Il comitato di Arezzo rompe l’accordo con l’Umbria e commissiona uno studio sulla localizzazione della futura stazione di alta velocità. Risultato: il luogo ideale manco a dirlo è Rigutino, a due passi da Arezzo. Il più lontano dal cuore verde. Palazzo Donini, dalla sua, per il momento non replica. Ma una volta di più si rifiuta - sottolinea l’assessorato ai Trasporti - di ricevere una delegazione dello stesso gruppo. La richiesta era partita la scorsa estate. Andiamo con ordine. Il comitato Sava, che ha raggiunto quota 5.300 firme, lo scorso agosto ha chiesto formalmente un incontro alla presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e dell'assessore ai trasporti Enrico Melasecche. L'obiettivo dichiarato dagli oltre 5 mila è realizzare lo scalo dell'alta velocità alle porte di Arezzo. La strategia dell'Umbria, illustrata da Melasecche in un convegno a Cortona al qualche hanno aderito anche amministratori toscani (per questo si è parlato di “patto di Cortona”) punta ad ottenere il sì del Ministero alla stazione per poi demandare a un tavolo tecnico terzo la scelta del luogo. Questo perché il bacino d'utenza potenziale non è solo quello aretino: c'è il senese, il grossetano e la stessa Umbria, per due terzi della popolazione. Ma la richiesta congiunta delle Regioni Umbria e Toscana non è ancora partita.

O meglio, nella richiesta vidimata da Tesei manca la firma di Eugenio Giani. Così, in questo nicchiare, il comitato nei giorni scorsi ha presentato uno studio realizzato da CityRailways. Un'analisi preliminare della migliore localizzazione. L'indicazione fa riferimento “alla posizione congeniale di Rigutino per lo scambio ferro-ferro e come fulcro di un bacino di 1.700.000 utenti rispetto alle altre tre potenziali luoghi individuati”. Alla presentazione è intervenuta la presidente della Provincia di Arezzo, Silvia Chiassai Martini. Tra le autorità c’era il presidente della Camera di Commercio Arezzo-Siena, Massimo Guasconi.

“Lo studio mostra una stima dei bacini di utenza delle potenziali stazioni, location della stazione Alta velocità Medioetruria”, ha spiegato il presidente del Comitato Sava, ingegnere Matteo Galli. “Questo studio è stato realizzato da un soggetto terzo, un ingegnere ferroviario di Roma, che ha oltre vent'anni di esperienza nel settore dei trasporti, Andrea Spinosa fondatore di CityRailways, ricercatore presso l'Università la Sapienza di Roma. Questi dati sono stati rielaborati con un algoritmo ed hanno dato risultatati chiari”. Insomma, Arezzo continua ad andare sulla sua strada. Col rischio che il sogno Medioetruria - come è giù successo in passato - vada a sbattere contro il no del ministero a causa di un percorso accidentato fatto di divisioni e campanilismi.

