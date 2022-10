Foligno, Castiglione trionfa nella Quintanella di Scafali. Vince Michele Bizzarri

Gabriele Grimaldi 03 ottobre 2022 a

A Foligno la terza volta è stata quella buona per la Quintanella di Scafali. Dopo due rinvii causa maltempo, si è svolta la Giostra al campo de li giochi della frazione che ha visto il rione Castiglione alzare al cielo il Palio della vittoria. Il successo del cavaliere Michele Bizzarri, al suo debutto assoluto nella competizione, è stato di quelli difficili da dimenticare, visto che è arrivato per appena 19 centesimi davanti a Valerio Bruschi di Forno Vecchio che, dopo le prime tre tornate in testa, ha ceduto il passo al vincitore. Al terzo posto è arrivato Edoardo Scarponi di Fuori Porta. “Un altro bellissimo capitolo della Quintanella è stato scritto davanti ad un pubblico festante - commenta il presidente Massimo Palini - Quella andata in archivio è stata una Giostra davvero emozionante nella quale gli otto rioni hanno contribuito ad accrescerne il livello. Un ringraziamento particolare a tutti i componenti dell' E.G. Quintanella, alle autorità intervenute, al sindaco Stefano Zuccarini, e ai componenti della Giostra della Quintana di Foligno che ha omaggiato la nostra manifestazione con il ‘dono degli anelli’, simbolo che unisce le due giostre Non ci resta che aspettare il prossimo anno per scrivere un altro meraviglioso capitolo di questa manifestazione, nella quale i bambini saranno nuovamente in grado di regalarci autentiche emozioni”.

