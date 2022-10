Perugia, scoperto covo di spaccio nell'appartamento occupato abusivamente: sgombero ed espulsione

03 ottobre 2022 a

Polizia locale di Perugia ancora in azione a Fontivegge. Un altro immobile occupato abusivamente è stato sgomberato.

L'operazione è scattata grazie alle "numerose segnalazioni da parte dei residenti", fa sapere il comando dei vigili urbani. Gli agenti del nucleo decentrati, coordinati dal capitano Giusepponi, hanno effettuato controlli all’interno dello stabile in via del Macello.

L’appartamento in questione è risultato abitato da un cittadino straniero gravato da numerosi precedenti di polizia che, secondo le segnalazioni, favoriva all’interno della sua dimora il soggiorno di persone irregolari e dedite allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti.

Al momento dell’accesso, gli agenti hanno identificato tre persone, tutte con diversi precedenti di polizia. Uno di questi è stato portato in Questura: dopo gli accertamenti di rito, gli è stato notificato un decreto di espulsione dal territorio nazionale.

A seguito del sopralluogo congiunto del personale del nucleo con gli operatori dell’Asl, a causa delle precarie condizioni igienico sanitarie dell’alloggio, gli uffici di competenza hanno emesso un’ordinanza contingibile urgente, che nella mattinata del 3 ottobre è stata eseguita con l’allontanamento dei soggetti occupanti e la restituzione dell’appartamento al legittimo proprietario.

