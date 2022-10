Aeroporto dell'Umbria, a settembre ennesimo record di passeggeri: nuovo volo e rotte confermate

Alessandro Antonini 03 ottobre 2022 a

Altro mese, altro record di passeggeri per l'aeroporto dell'Umbria. Sase, società di gestione dello scalo, comunica che anche nel mese di settembre i dati di traffico del San Francesco hanno fatto registrare importanti incrementi: con 47.828 passeggeri transitati la crescita sul 2019 è infatti del 119% (i passeggeri furono 21.870), mentre sul 2015 (anno del precedente record) si attesta al +41%.

Nei primi nove mesi dell’anno è stato registrato un traffico record, grazie ai 291.290 passeggeri transitati (+74% sul 2019), che hanno permesso di superare con tre mesi di anticipo il precedente record annuale del 2015, quando in 12 mesi furono registrati 274.028 passeggeri.

"Ricordiamo - fa sapere Sase in una nota - che la programmazione invernale vedrà l’attivazione dei nuovi collegamenti Wizz air su Cluj Napoca, oltre alla conferma dei voli da/per Londra Stansted, Malta, Palermo, Catania (Ryanair) e Tirana (operati sia da Wizz air che da Albawings). Fino alla fine di ottobre, termine della stagione estiva, sarà inoltre possibile volare anche da/per Londra Heathrow (British Airways), Rotterdam (Transavia), Trapani (Albastar), Bruxelles, Bucarest, Barcellona, Vienna, Brindisi e Cagliari (Ryanair)".

Nuovo traguardo in vista Grazie agli 8 nuovi collegamenti introdotti nella stagione estiva 2022 - che hanno portato a 16 le destinazioni collegate al San Francesco d’Assisi e ad oltre 80 i voli di linea settimanali operativi su Perugia - e grazie ad una ripresa del traffico aereo sopra ad ogni aspettativa, le proiezioni al 31 dicembre portano a stimare un traffico annuale superiore ai 300.000 passeggeri.

