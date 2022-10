Orvieto, al volante senza patente e in stato di ebbrezza. Ragazzo multato

03 ottobre 2022 a

A Orvieto, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio per garantire la sicurezza dei cittadini, il contrasto all'illegalità ed in particolare in questo caso il rispetto delle norme previste dal codice della strada svolti dai militari della stazione carabinieri della città della Rupe, durante la notte tra sabato primo e domenica 2 ottobre, verso le 2, una pattuglia dell'Arma ha individuato, nella zona di Sferracavallo, un’autovettura che procedeva con andamento ondivago procedendo a zig-zag vistosamente in mezzo alla strada.

I militari hanno quindi deciso di fermare il conducente, un ragazzo di 18 anni, del posto, che a seguito degli accertamenti risultava avere un tasso alcolemico pari a tre volte il limite massimo consentito, violazione che prevede anche la sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a un anno e l'informativa di reato all’autorità giudiziaria. Ma in questo momento emergeva anche dal controllo che il conducente si era messo alla guida dell’autovettura senza aver mai conseguito la patente di guida, motivo per il quale gli è stata contestata anche una sanzione pari a 5.100 euro e si è proceduto al fermo del veicolo per tre mesi. La particolare pericolosità della situazione, riconducibile tanto al mancato possesso del documento di guida quanto all’abuso di sostanze alcoliche, era in questo caso ampiamente aumentata dalle condizioni meteorologiche di domenica 2 ottobre che rendevano il manto stradale estremamente viscido e pericoloso.

Tali comportamenti, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente, sono assolutamente da stigmatizzare perché - proseguono i carabinieri di Orvieto - mettono seriamente a repentaglio non soltanto la vita dell’incauto conducente, ma anche quella dei cittadini che potrebbero avere la sventura di incrociarlo sul proprio cammino. Analoghi servizi di controllo sulla rete stradale da parte delle forze dell'ordine andranno avanti anche nel corso dei prossimi giorni sia in città che negli altri centri del comprensorio orvietano.

