Umbria, Federalberghi: "Stop forzato per il 70 % delle strutture, bollette esorbitanti"

Rincari insostenibili. Bollette di luce e gas da infarto. E allora anche gli alberghi sono costretti a scelte dolorose ma imprescindibili per sopravvivere. Perché chi può permettersi di pagare anche 50 mila euro al mese di bolletta in bassa stagione? Praticamente nessuno. A partire dal presidente di Federalberghi Umbria, Simone Fittuccia, titolare dello storico hotel La Rosetta in centro a Perugia. “Io ho deciso di chiudere perché altrimenti diventa impossibile sostenere costi così alti. Purtroppo l’unica strada che ci rimane è quella di sospendere l’attività per cercare di far sopravvivere le nostre aziende. Restare in stand by finché non è passata la tempesta, ma certo questo vuol dire nessun guadagno e tanti dipendenti costretti ad andare in cassa integrazione. Non è una decisione che si prende a cuor leggero, ma se non ci sono aiuti è impossibile andare avanti in questo modo”.

Fittuccia spiega che La Rosetta non ha mai chiuso in 100 anni di attività (aperta dal 1923), fatta eccezione per il periodo dell’emergenza pandemica. E quello che accade alla Rosetta accade anche agli altri alberghi. “Secondo una stima che abbiamo fatto tra i nostri associati - dichiara Fittuccia - il 70-80 per cento delle strutture che normalmente è aperta per tutto l’anno chiuderà per i mesi invernali. Tutti quelli che non hanno convenzioni da rispettare e per le quali altrimenti sarebbero costretti a pagare delle penali stanno facendo questa dolorosa scelta in questi giorni”.

Federalberghi Umbria conta circa 500 associati e il comparto dà lavoro a circa 2.500 persone. Di questi sono circa 200 gli hotel che restano aperti tutto l’anno e nei quali lavorano circa 1.400 dipendenti. Tutte persone destinate a finire in cassa integrazione con una ricaduta sociale drammatica. “Purtroppo - aggiunge Fittuccia - la situazione è gravissima. Noi abbiamo fatto delle proiezioni e, ad esempio, per quanto riguarda la mia struttura, andremmo a pagare qualcosa come 46-47 mila euro di gas a fronte di bollette da 7-8 mila dello scorso anno. E’ comprensibile come non sia sostenibile. Gli aumenti purtroppo sono 1 a 6. L’incidenza della spesa dell’energia è passata dal 6 percento al 34 ed è destinata ad arrivare al 50. A fronte di queste cifre quanto si dovrebbe incassare? Preferisco fare questa scelta, dolorosissima, anche perché noi non abbiamo mai chiuso se non per il Covid che far arricchire compagnie energetiche”. In questo scenario desolante si salva chi ha fatto contratti con prezzi bloccati e può ipotizzare di provare a restare in attività. “Purtroppo - aggiunge Fittuccia - questa situazione andrà a creare anche un danno di immagine al turismo regionale perché rimarranno ben poche strutture ad accogliere i turisti. Si sta provando a fare un ragionamento con gli altri associati per garantire l’accoglienza in qualche modo, cercando di restare aperti a rotazione, magari di mese in mese, ma non tutti possono permettersi di pagare bollette con cifre così esorbitanti. E purtroppo questo disastro accade dopo un periodo in cui avevamo visto una ripresa ottima, con strutture piene e il brand Umbria che andava benissimo e ora potrebbe essere un boomerang. E ovviamente se non arrivano aiuti dall’alto nessuno può darci una mano”.

Non va meglio nelle altre parti d’Italia: “Anche nei giorni scorsi - spiega Fittuccia - abbiamo partecipato alla conferenza dei servizi e la situazione è la stessa ovunque. Tutti vanno verso chiusure e serviranno fiumi di denaro per la cassa integrazione, e allora mi chiedo, non sarebbe meglio che lo Stato che dovrà pagare questa cassa intervenga prima e aiuti le aziende invece di umiliarle costringendole a chiudere?”.

