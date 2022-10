Terni, fontana di piazza Tacito rosa per la lotta contro i tumori

02 ottobre 2022 a

Lions Club Terni Host e Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) di nuovo insieme per sensibilizzare la popolazione sul tema per l'appunto della lotta ai tumori. L'occasione è rappresentata dal “mese rosa” - quello di ottobre 2022 - in cui l'associazione mette a disposizione visite senologiche gratuite a tutte le donne che intendono farne richiesta, come passo fondamentale per ridurre l'incidenza e quindi la mortalità per carcinoma alla mammella.

Nel pomeriggio di sabato 1 ottobre 2022, in piazza Tacito, la fontana rimessa a nuovo dall'amministrazione comunale e le loggette di palazzo Bazzani si sono colorate di rosa: un messaggio che il Lions Club Terni Host, presieduto da Stefano Lupi, e la Lilt di Terni, con la presidente Luigia Chirico, presenti alla cerimonia di accensione insieme a diversi soci di Terni Host, hanno voluto rimarcare al pari dell'impegno comune sul fronte della lotta al cancro.

“Crediamo che iniziative come questa - osserva Lupi - rappresentino un segnale importante per tante persone. Questo lavoro fatto di sensibilizzazione, screening e quindi formazione dei cittadini, deve proseguire con grande costanza per centrare tutti gli obiettivi”. All'accensione è intervenuto il vice sindaco di Terni, Benedetta Salvati, che ha portato il saluto suo e dell'amministrazione. Un ringraziamento, da parte del Lions Club Terni Host, è andato anche alla presidente della Provincia, Laura Pernazza.

Da segnalare anche che quest’anno la Lilt, grazie ai fondi messi a disposizione dal Comune di Terni attraverso un Patto di Collaborazione, realizzerà due eventi indirizzati alla sensibilizzazione dei cittadini: sabato 15 ottobre 2022, alle ore 21, al Teatro Secci un concerto di cori cittadini; lunedì 24 ottobre, invece, alle ore 15, nella Sala Digipass della biblioteca comunale, in piazza della Repubblica, si svolgerà la presentazione dei supporti, fisici e psicologici che possono essere offerti alle donne operate al seno dopo il percorso ospedaliero.

Per prenotazioni telefonare al numero 0744.431220 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30; il lunedì e il giovedì dalle 15 alle 17. Oppure inviare una mail a [email protected] indicando nome, cognome e numero telefonico.

