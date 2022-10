02 ottobre 2022 a

Una giovane di circa 20 anni ha denunciato di essere stata violentata stanotte in un locale notturno. La donna, secondo quanto appreso, è stata portata in ospedale per tutte le cure mediche e gli accertamenti che vengono effettuati in situazioni del genere. Sul caso stanno indagando i carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica di Perugia.

