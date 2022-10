Terni, incendio nella notte in un appartamento a Gabelletta abitato da madre e figlio

Giorgio Palenga 02 ottobre 2022 a

Attimi di autentico panico, nella notte tra sabato 1 e domenica 2 ottobre 2022, in un appartamento di Terni nel quartiere di Gabelletta, in via Andromeda., al civico 9. A quanto hanno riferito i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni ad essere interessato dalle fiamme è stato un appartamento nel quale erano presenti madre e figlio, che sono stati ovviamente costretti ad allontanarsi precipitosamente dalla casa.

La richiesta di soccorso è arrivata al 115 alle 3,25 e i vigili del fuoco si sono portati sul posto, dove hanno operato con quattro mezzi per avere ragione delle fiamme che si sono propagate in un appartamento al primo piano di una palazzina.

"L'appartamento al momento del sinistro era occupato da due persone, la mamma e il figlio sedicenne - fanno sapere gli stessi vigili del fuoco - e l'incendio ha interessato la cameretta del ragazzo. I vigili del fuoco entrati dal terrazzo hanno provveduto ad estinguere l'incendio prima che si propagasse alle altre stanze ed ai piani superiori".

"Si è reso necessario durante le operazioni a scopo precauzionale - riferiscono ancora i soccorritori del 115 - evacuare l'intera palazzina composta da 9 appartamenti per un totale di 32 persone. Al termine delle operazioni di spegnimento si è provveduto a una ricognizione strutturale ed alle 5,30 è stato permesso il rientro degli occupanti degli altri 8 appartamenti".

"Al momento - concludono i vigili del fuoco - il solo appartamento interessato dal sinistro risulta inagibile. Intervenuto sul posto anche il 118 ma per fortuna nessuno ha dovuto fare ricorso alle loro prestazioni".

Della vicenda sono state informate ovviamente anche le forze di polizia che hanno avviato le indagini per capire le cause alla base dell'incendio, col supporto dei rilievi tecnici dei vigili del fuoco che, al momento, non hanno formulato ipotesi sui motivi che hanno generato il rogo.

