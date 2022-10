Narni, Teatro Manini: per due giorni si potrà recitare, mangiare e dormire sul palcoscenico

Chiara Rossi 02 ottobre 2022 a

Si chiama “Occupazioni cittadine” il progetto che il 21 ed il 22 ottobre 2022 prenderà vita all’interno del Teatro Manini di Narni, in provincia di Terni. Una nuova, originale idea targata Davide Sacco e Francesco Montanari, direttori artistici del contenitore culturale, che regaleranno, per così dire, gli spazi della struttura al centro di Narni ai cittadini che la abiteranno per due giorni.

“Hai mai pensato di vivere in teatro? Il Teatro Manini te ne darà la possibilità!”, è lo slogan dell’evento che strizza l’occhio a quel modo di vivere il teatro aperto a tutti che Montanari e Sacco dal loro insediamento hanno considerato fulcro della loro gestione. I cittadini che parteciperanno al progetto, si sfideranno nella gestione del teatro, tra spettacoli, workshop, flash mob e dj set.

Da questo progetto si diramerà anche un percorso dedicato allo spettatore a cura di Oliviero Ponte di Pino (Ateatro) e Stefano Romagnoli (Spettatoreprofessionista).

Si inizierà venerdì 21 ottobre 2022 alle 19 con l’ingresso dei partecipanti in teatro ed il sorteggio e assegnazione dei compiti: ogni squadra dovrà realizzare quattro mini performance ispirate agli spettacoli in stagione presso il Teatro Manini.

Alle 20 sarà la volta del primo briefing di squadra ed alle 23 ci sarà un dj set che farà ballare e divertire tutti i partecipanti che poi avranno la possibilità di dormire direttamente sul palco del teatro, nelle comode tende offerte dal Teatro Manini (da portare un cuscino, una coperta, oppure il sacco a pelo).

Il sabato, 22 ottobre, l’evento ricomincerà alle 8 con lo yoga di gruppo ed alle 9.30 si terrà il secondo briefing di squadra. Alle 13 sarà la volta del pranzo ed alle 14 si terrà il terzo briefing di squadra. Alle 18, spazio per la prova generale, seguita alle 21 dall’ingresso del pubblico in teatro quando inizierà il Theatrical Mystery Tour, con le performance ideate e realizzate dalle tre squadre. Il pubblico potrà votare due performance e la squadra che otterrà più punti vincerà una fantastica sorpresa teatrale.

Per il regolamento completo è possibile consultare il sito teatromanini.com. Per info ed iscrizioni gli interessati possono recarsi alla Casa dello Spettatore, in via Garibaldi 25 (tel. 334 9400796). Dopo lo speciale evento, la stagione del teatro Manini partirà venerdì e sabato 28 e 29 ottobre con “Ci vuole orecchio”, il coinvolgente spettacolo musicale che vede Elio, uno tra i protagonisti più amati del panorama musicale italiano, confrontarsi con l’eredità di Enzo Jannacci. La regia e la drammaturgia è di Giorgio Gallione per una coproduzione Agidi e International Music and Arts. Domenica 13 novembre 2022 spazio a Zerocalcare con il debutto regionale di “Kobane Calling on Stage”.

